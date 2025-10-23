CANAL RCN
¿Westcol tomará acciones legales contra Yina Calderón? Esto respondió

A través de una transmisión en vivo, Westcol dejó claro que no quiere ninguna relación con Yina Calderón.

Westcol, Yina Calderón
Foto Instagram @Westcol / Canal RCN

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
09:21 a. m.
El streamer más reconocido en Colombia, Westcol, rompió silencio y habló sobre su relación con Yina Calderón tras el evento de Stream Fighters.

Yina Calderón rompió el silencio tras la polémica en Stream Fighters 4 y reveló la MILLONADA que le debería Westcol
¿Westcol demandará a Yina Calderón?

A través de una transmisión en vivo, el creador de contenido reveló que no emprenderá acciones legales contra la empresaria, pues no quiere tener ninguna relación con ella.

"Yo quiero estar lo más lejos de ella, no quiero volverla a mencionar, nada, quiero alejarme mucho, que ni siquiera un poquito se acerque a mí y demandarla significa tener que saber de ella cada cierto tiempo y por 50 millones prefiero que se los gaste ella en su mecatico, prefiero mi paz mental", aseguró Westcol.

Aseguró que ella fue la ganadora porque recibió el pago que exigía y, para él, eso es lo que realmente importa. Además, señaló que es una persona con una mentalidad bastante anticuada.

Westcol exige no hablar más sobre Yina Calderón

De igual manera, le exigió a varios de sus seguidores y fanáticos no hablar sobre la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

"No le crean nada a esa polla. Lo mejor que pueden hacer es dejar de hablar de esa vieja, nada de valores, ustedes ya vieron que ahí no hay nada, no busquen. Eso es hueco totalmente, no hay inteligencia, no hay sabiduría, no hay conocimiento, no nada que sacar de esa mujer", añadió.

El streamer afirmó que Yina se encuentra mal de la cabeza y lo mejor y más recomendable es que se dirija a un psicólogo. Por el momento, Yina Calderón se alista para un nuevo reality en República Dominicana.

