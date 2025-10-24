¿Westcol volvería con Aida Victoria Merlano tras su ruptura? Así respondió

Durante una transmisión en vivo, el streamer habló abiertamente sobre la posibilidad de volver con algunas de sus exparejas.

¿Qué dijo Westcol sobre sus exparejas?

En los últimos días, Westcol ha estado en tendencia tras su evento de boxeo Stream Fighters. En esta ocasión, durante un en vivo, sus seguidores aprovecharon para hacerle múltiples preguntas sobre su vida sentimental, especialmente acerca de sus relaciones pasadas.

Una de las preguntas más insistentes fue por qué suele ocultar a sus exparejas. Ante esto, el creador de contenido aseguró que hablará de todo, aunque sin mencionar nombres específicos.

Al referirse indirectamente a Aida Victoria Merlano, Westcol fue sincero y reconoció que en el pasado ha considerado la posibilidad de retomar alguna de sus relaciones , principalmente porque en esos vínculos no existía ningún interés económico ni de fama.

"A mí me cuesta mucho conocer personas, a mí me da mucha pereza conocer a alguien, en el punto que está uno, uno no sabe si lo quieren por ser uno, por el dinero o la fama", afirmó Westcol.

¿Westcol volvería con Aida Victoria Merlano?

El streamer habló sobre su vínculo con Aida Victoria Merlano y confesó que estuvo a punto de buscarla para retomar la relación.

"Voy a admitir que hubo hasta cierto momento que yo, todavía, aunque ustedes no creyeran, estuve a punto de caer en el círculo vicioso, en ese triángulo de las Bermudas", comentó.

Sin embargo, le preguntaron si le afectaría que alguna de sus exparejas tuviera un hijo, a lo que el streamer respondió con tranquilidad que no le importaría.

"Mi ex tenía una hija, normal, la verdad, a mí eso no me importaría, ¿por qué me importaría?, eso no me debería importar", destacó.