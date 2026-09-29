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Revelan cuánto le costó al Estado el esquema de seguridad de Juliana Guerrero

El director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Fabián Blanco Rodríguez, se refirió reveló la millonaria suma durante una sesión en el Senado de la República.

Juliana Guerrero.
Juliana Guerrero. Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
12:46 p. m.
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Durante la mañana de este martes 29 de septiembre se llevó a cabo una sesión en la Comisión Sexta del Senado de la República para la discusión y aprobación de varios proyectos de ley.

Sin embargo, durante su intervención, el director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Fabián Blanco Rodríguez, se refirió a recortes que se hicieron recientemente.

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“La totalidad del recorte no es de hombres de protección, es la mayoría. Pero también se recortó el tema de personal. Nos dejaron con 2,800 OPS, cuando históricamente la UNP funcionaba con 900. Entonces, ese recorte es sustancial. OPS de 12, 13 millones de pesos. Ese recorte también pues nos sirvió mucho para poder reducir lo que requeríamos”, aseguró.

Esto le costó al Estado la protección de Juliana Guerrero

También reveló el costo de algunos esquemas de seguridad. Entre ellas mencionó la millonaria suma que al Estado le costó, durante el último año de la administración de Gustavo Petro, la protección de la exfuncionaria Juliana Guerrero.

Según Blanco Rodríguez, tuvo un costo de $739 millones entre marzo de 2025 y septiembre de 2026.

Guerrero se ha visto envuelta en todo un escándalo nacional luego de que se descubriera que había aspirado a la vicepresidencia de Juventudes con títulos profesionales falsos.

Recientemente, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal y deberá pagar una pena de tres años de prisión.

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Director de la UNP aclara lo que brindan los esquemas de seguridad

Por otro lado, indicó que el señor Rodrigo Londoño, alias Timochenko, cuenta con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección. Pero que pidió una extensión y luego de un estudio que se realizó para analizar su caso, la solicitud le fue negada.

Finalmente, hizo una aclaración sobre la cantidad de protegidos que tiene la UNP y las medidas que se les brindan a cada uno.

"La UNP tiene 12,000 personas protegidas. No quiere decir ello que sean 12,000 vehículos o que sean 12,000 blindados. Una medida de protección es un chaleco blindado, un medio de comunicación con chaleco, dos hombres o un subsidio de transporte”.

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