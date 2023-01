Así vive la familia de Georgina, pareja de Cristiano Ronaldo: esto dijo su hermana

Una de las parejas más famosas y reconocidas del mundo es la que conforman Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. La modelo e influencer y el futbolista recientemente se mudaron a Arabia Saudita debido al fichaje del portugués por el club Al-Nassr, equipo que le pagará 200 millones de euros por temporada.

Los dos comparten una vida de lujo junto a sus hijos. El jugador y su familia tienen todas las comodidades gracias a los millonarios contratos que este ha tenido a lo largo de su carrera, tanto con sus clubes como con empresas patrocinadoras.

Lea además: El regalito que recibió Cristiano Ronaldo de Navidad

Sumado a esto, la serie de Netflix, donde Georgina es la protagonista, dejó en evidencia el estilo de vida que llevan los dos, con carros de lujo, grandes mansiones, ropa de las marcas más exclusivas y demás.

La realidad de la familia de Georgina Rodríguez

Por otro lado, la vida de la familia de Georgina Rodríguez no podría estar más alejada de esto. Patricia Rodríguez, hermana de la pareja de Cristiano Ronaldo, por parte de su padre, habló con el programa 'Espejo Público' de la cadena Antena 3, donde contó su actual situación de vida, donde padece una crisis financiera que la tiene al borde de no poder mantener a sus hijos.

Patricia vive en España, y contó que su madre falleció cuando ella tenía 11 años, y su padre acababa de entrar a la cárcel. La mujer señala que la madre de Georgina decidió internarla en un reformatorio.

En cuanto a su vivienda, confesó que vive en una casa donde la cocina fue acondicionada como un dormitorio con dos colchonetas en el piso, y tiene varias goteras, algo totalmente contrario a lo que vive su media hermana.

La mujer contó que Georgina no la ayuda con su situación, y que la última vez que habló con ella fue hace tres años, cuando murió su padre.

Respecto a la relación que tiene con su media hermana, señaló que no sabe si "se avergüenzan de mí".

Añadido a esto, resaltó que solo una vez le ha pedido ayuda a Georgina, cuando necesitó dinero para pagar el colegio de sus tres hijos.

"Fue la única vez en la que yo le pedí ayuda a ella. La llamé por teléfono, diciendo que no tenía dinero para pagar los libros de mis hijos y que si ella en vez de darme el dinero, podría llamar al colegio para que encargara. Yo en ningún momento le he pedido dinero y no quiero dinero porque para eso me busco la vida como siempre estoy haciendo. En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda", dijo Patricia.