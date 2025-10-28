CANAL RCN
Vidente lanza impactante profecía: asegura que se acerca la Tercera Guerra Mundial

La inquietante profecía de Baba Vanga sobre el 2025 ha despertado curiosidad y preocupación entre muchas personas.

Predicción de Baba Vanga
Foto Freepik

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
06:45 p. m.
La reconocida astróloga y vidente Baba Vanga dejó una serie de predicciones que, incluso décadas después de su fallecimiento, continúan generando gran impacto en todo el mundo.

¿Qué dijo Baba Vanga?

Entre sus más alarmantes profecías, destaca una que señala que en el año 2025 comenzaría “el inicio del fin del mundo”, un periodo que, según ella, estaría marcado por conflictos globales y el surgimiento de una posible Tercera Guerra Mundial.

Estas afirmaciones han captado la atención de millones de personas, especialmente por los recientes contextos socio–políticos y bélicos que se viven entre distintas potencias mundiales.

Muchos seguidores de la vidente aseguran que varias de sus predicciones se han cumplido con precisión, lo que alimenta la creencia de que las advertencias para 2025 podrían tener algo de verdad.

¿Cuándo comenzaría la Tercera Guerra Mundial?

Según las visiones atribuidas a Baba Vanga, el conflicto se originaría en Europa, siendo tan devastador que provocaría una drástica disminución de la población en el continente.

Aunque la profecía no menciona países específicos, algunos analistas han vinculado estas palabras a las tensiones actuales entre potencias o a posibles eventos futuros que aún no se han materializado.

Finalmente, la vidente habría asegurado que el ciclo de la humanidad terminaría en el año 5079, fecha que marcó como el fin definitivo del mundo.

