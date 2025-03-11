Captaron a Aida Victoria Merlano agarrada de la mano con un hombre: ¿su nuevo amor?

El corazón de la influenciadora Aida Victoria Merlano parece haber pasado la página de su reciente y polémica ruptura con Juan David Tejada.

A solo días de que su anterior relación acaparara los titulares por un mediático intercambio de acusaciones, la barranquillera fue captada con un hombre agarrados de la mano en un restaurante.

El video, que rápidamente se hizo viral a través de cuentas de farándula como Rastreando Famosos en Instagram, muestra a la pareja compartiendo con otros amigos, con Aida Victoria Merlano agarrada de la mano de su acompañante.

Video de Aida Victoria Merlano con un hombre agarrados de la mano

Días atrás, la generadora de contenido había expresado su deseo de mantener su vida privada fuera del foco mediático. Esta nueva prueba de una posible relación surge justo después de que la influencer revelara chats y audios privados con su expareja, Juan David Tejada.

Dicha controversia se centró en la afirmación de Aida Victoria Merlano sobre la supuesta falta de apoyo de Tejada en los gastos de su hijo, una versión que él se apresuró a refutar públicamente.

La grabación, que aparentemente fue tomada por un empleado del establecimiento, no deja lugar a dudas sobre la complicidad existente.

El plano cercano muestra la mano de Merlano entrelazada con la del hombre misterioso, mientras ambos dialogan animadamente con las personas que los acompañan.

Las redes sociales explotaron en especulaciones, intentando descifrar la identidad del nuevo acompañante y la seriedad del vínculo.

¿Aida Victoria Merlano encontró nuevamente el amor?

El video de este posible nuevo romance llega como el capítulo final de la amarga separación con Tejada. La ruptura ya venía marcada por acusaciones de infidelidad lanzadas por terceros.

Tras conocerse este video, los usuarios en las redes sociales mencionaron: "me parece fantástico", "que sean mil si quiere, pero que sea feliz", "es joven y bonita, así que viva", "eso fue rapidito", fueron algunos de los comentarios apreciados en las redes sociales.