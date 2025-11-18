Camilo Pardo enfrentó una emergencia crítica al pilotear una avioneta: video

El reconocido humorista colombiano Camilo Pardo, figura del exitoso programa ‘FucksNews’ y otros proyectos de comedia, compartió una experiencia que lo llevó al límite durante sus clases de aviación. Lo que prometía ser un rutinario vuelo de práctica, se transformó en una “primera emergencia en el aire” que puso a prueba su tranquilidad y habilidades.

RELACIONADO El periodista que encaró a Alfredo Morelos en zona mixta tuvo graves consecuencias

Desde hace meses, Camilo Pardo, apodado ‘El Mago’, se encuentra inmerso en un proceso de formación para obtener su licencia de piloto privado.

Sin embargo, en un reciente trayecto que lo llevaría por los cielos de Mariquita, Ibagué, Neiva y Pitalito, se encontró con un imprevisto que, de no haber sido manejado con calma y precisión, habría tenido consecuencias lamentables.

¿Cómo se desarrolló la emergencia aérea que enfrentó Camilo Pardo?

El incidente tuvo lugar mientras el humorista sobrevolaba Pitalito, en el departamento del Huila. La situación se volvió crítica cuando el alternador de la avioneta comenzó a fallar, señal de una falla eléctrica a bordo.

Pardo, quien documentó gran parte de la experiencia, alertó de inmediato a la torre de control sobre la emergencia.

“Amigos, estamos teniendo una emergencia: se nos fue el alternador. Estamos revisando y reseteando todo, checando los ‘circuit breaker’, para ver si se arregla”, comentó el comediante, evidenciando la seriedad del momento.

A pesar de la tensión inherente a una situación de esta naturaleza, Camilo Pardo demostró una sorprendente calma, siguiendo atentamente las indicaciones recibidas desde la torre de control. Aunque realizó todos los procedimientos sugeridos, la falla persistió.

"No funciona, ya hice todo el proceso y sigue marcando cero y está en off”, reportó Pardo, lo que obligó a tomar la decisión de regresar de emergencia al aeropuerto de Neiva. La comunicación con la torre fue crucial, pero Pardo advirtió que volaba solo con batería y que existía la posibilidad de perder la comunicación en cualquier momento, añadiendo un factor de incertidumbre a la situación.

¿Cuál fue el desenlace de la odisea aérea de Camilo Pardo?

Tras varios minutos de alta tensión y concentración, Camilo Pardo logró aterrizar de forma segura en el aeropuerto de Neiva.

Esta experiencia, que podría haber sido traumática, se convirtió en una valiosa lección para el aspirante a piloto. A pesar del susto, Pardo completó exitosamente las horas de vuelo necesarias para su formación.

El comediante compartió con sus seguidores la conclusión de esta fase de su aprendizaje, marcando el inicio de lo que describió como una nueva etapa en su vida, surcando los cielos del país.