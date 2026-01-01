Video viral: hombre que se identifica como zorro recorre las calles caracterizado como el animal

Un video captado en plena calle y difundido en redes sociales se convirtió en uno de los contenidos más comentados de los últimos días. En las imágenes se observa a un hombre caminando por espacios públicos con una máscara de zorro, una cola y movimientos que imitan a este animal.

El protagonista aseguró sentirse identificado con los zorros y explicó que su apariencia responde a una forma de expresión personal, lo que desató un amplio debate digital.

El clip, publicado inicialmente en TikTok y replicado en Instagram y X, suma miles de reproducciones y reacciones. Mientras algunos usuarios expresan sorpresa o curiosidad, otros defienden su derecho a manifestar libremente su identidad.

El hombre se presenta con el nombre de Lexi y ha decidido mantener en reserva su identidad legal, argumentando razones de privacidad y seguridad.

Nunca entré en los estereotipos de humanos, nunca me identifiqué con ellos al 100%, mencionó.

¿Quién es el hombre que se identifica como zorro?

Según explicó en varios videos a Infobae, Lexi se define como “therian”, un término utilizado para describir a personas que sienten una conexión profunda con un animal o ser no humano.

En sus declaraciones, aclara que no se trata de un disfraz ocasional ni de una actuación con fines artísticos, sino de una forma de sentirse representado en su vida diaria.

Me gusta bastante cavar, fingir que cazo animales, me encanta correr. Correr libremente es hermoso. A mí me parece majestuoso, confesó.

En los registros audiovisuales se le ve caminar, correr e incluso realizar movimientos similares a los de un zorro, lo que llamó la atención de transeúntes y usuarios en redes.

Lexi aseguró que su forma de expresarse no interfiere con sus responsabilidades cotidianas y que mantiene una vida social activa, estudios y rutinas normales, como cualquier otra persona.

Video viral de un hombre que se siente identificado con los zorros

La viralización del caso reactivó conversaciones sobre identidad, diversidad y tolerancia en plataformas digitales. Psicólogos y especialistas en cultura digital han señalado que las redes sociales han permitido visibilizar expresiones que antes permanecían ocultas, facilitando que distintas comunidades encuentren espacios de apoyo y reconocimiento.

Lexi también afirmó que forma parte de un grupo de amigos que comparten experiencias similares y que suelen reunirse en entornos naturales. Según explicó, dentro de este grupo cada persona se identifica con animales distintos, lo que consideran una manera de conexión con la naturaleza y consigo mismos.

Aunque el video ha generado opiniones divididas, expertos coinciden en que este tipo de fenómenos reflejan cambios culturales impulsados por la era digital.