Melissa Martínez encendió la polémica en redes con posible indirecta a Matías Mier: video

Para nadie es un secreto que una de las separaciones que más escándalo ha generado en la farándula colombiana fue la de Matías Mier, exjugador de Independiente Santa Fe, y Melissa Martínez, reconocida periodista y empresaria barranquillera, quienes dieron a conocer su ruptura a finales del año 2022.

Aunque han pasado varios años desde su divorcio, varios cibernautas siguen dejando como tema de conversación lo acontecido con la empresaria y el futbolista, pues todavía se conocen detalles de lo que fue su relación, además de las presuntas indirectas que se estarían lanzando los protagonistas en las redes sociales.

¿Indirecta de Melissa Martínez a Matías Mier?

La última de ellas y que ha generado todo tipo de comentarios entre los seguidores fue la publicación de Melissa Martínez en su cuenta de Instagram, en donde aparece cantando la canción “Cuenta conmigo” de Jerry Rivera, pero lo que más llamó la atención fue la frase con la que estuvo acompañado el video “Pa qué le preguntaran a todo el mundo por mí”.

Además, algo que también llamó la atención de los cibernautas fue el pedazo de la canción que cantó Melissa Martínez, pues muchos dicen que las frases “Si todavía no puedes olvidarme. No te enfades. Así es el corazón”, es una indirecta para Matías Mier. Sin embargo, eso no fue confirmado por la empresaria barranquillera.

A penas se presentó la publicación de Melissa Martínez, muchos seguidores llenaron de comentarios el post, dejando claro que es una “indirecta muy directa para Matías Mier”, además, de generar intriga este los cibernautas, quienes le piden a la barranquillera explicar la razón por la que publicó ese video.

Melissa Martínez y lo que ganó tras separarse de Matías Mier

En meses anteriores, Melissa Martínez confesó en el podcast ‘Vos Podés’ lo que le dejó la separación con Matías Mier, afirmando que fue uno de los capítulos más difíciles de su vida, pero que la hicieron más fuerte.

“Yo pasé por varios momentos. Yo me cerré muchísimo y fue una reducción de mi grupo cercano muy estricta. Yo creo que sí, una de mis socias fue una gran compañía, un gran soporte, pero creo que mi gran ganancia en ese momento fue recuperar mi amistad con mi hermana”, finalizó la empresaria.

