Messi inaugurará una estatua de 21 metros de si mismo en un lugar del mundo: ¿dónde será?

En un país donde el fútbol ha ido ganando terreno entre nuevas generaciones, el paso del argentino se convirtió en un acontecimiento.

Las ciudades incluidas en la gira prepararon espacios dedicados exclusivamente a honrarlo, y Calcuta, una de las capitales culturales de India, concentró la mayor parte del despliegue con la instalación de una escultura monumental que ya congrega multitudes.

A esto se suma que la visita del jugador tiene una carga simbólica adicional, pues India no olvida la última vez que Messi pisó ese territorio hace 14 años, y el anuncio de la gira GOAT despertó una movilización de seguidores, medios de comunicación, artistas y autoridades locales.

Messi inaugurará una estatua de 21 metros de si mismo

Lionel Messi inaugurará este sábado, a distancia, una estatua de 21 metros construida en su honor en Calcuta.

La gigantesca figura, elaborada completamente en hierro y representándolo mientras sostiene la Copa del Mundo, se convirtió en el elemento central de la apertura de su gira por territorio indio.

Aunque miles de personas esperaban verlo frente a la escultura, el acto no será presencial por motivos de seguridad. El capitán argentino realizará la inauguración de forma remota mientras inicia una agenda que lo llevará por cuatro ciudades bajo el nombre de GOAT.

¿Cómo será la inauguración de la estatua de Lionel Messi?

En Calcuta, la locura colectiva ya es evidente. Se adaptó una zona exclusiva para fanáticos, donde se instaló una réplica a tamaño real del futbolista sentado en un trono.

Este espacio también recrea parte de su residencia en Miami mediante la instalación de maniquíes que representan a sus familiares.

¿Quién hizo la monumental estatua de 21 metro de Lionel Messi?

El escultor principal del monumento fue Monti Paul; él mismo detalló el esfuerzo que representó completar una obra de este tamaño en tan poco tiempo:

Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho.

Messi, por su parte, envió un mensaje oficial antes de su llegada a India, recordando su anterior paso por el país:

India es un país muy especial y guardo buenos recuerdos de mi tiempo allí hace 14 años: los aficionados fueron fantásticos.

Después del acto en Calcuta, Messi tiene programado un breve partido amistoso y luego continuará hacia Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. Reportes de prensa señalan que podría sostener un encuentro con el primer ministro Narendra Modi durante su paso por la capital.