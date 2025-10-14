Video viral: hombre fue captado orinando en el Vaticano

A través de redes sociales, se ha viralizó las imágenes de un hombre que evacuando en el Vaticano.

¿De qué se trata el video del hombre en el Vaticano?

En la Ciudad del Vaticano, el personal de seguridad de la Basílica de San Pedro detuvo a un individuo que fue sorprendido orinando en una de las columnas cercanas al altar.

El incidente, grabado por varios turistas, rápidamente se difundió en redes y llegó a conocimiento del Papa, según informó el medio Il Tempo. El pontífice León XIV habría expresado estar “conmocionado” por lo sucedido.

El ciudadano, originario de Kosovo, fue puesto a disposición de la Gendarmería Vaticana, que posteriormente lo entregó a las autoridades italianas.

¿Qué dice el Vaticano tras el suceso del individuo?

Tras una evaluación de los daños por parte de expertos en restauración y del equipo de conservación de la basílica, se determinó que la estructura no sufrió afectaciones mayores, aunque el gesto causó una profunda indignación dentro y fuera del Vaticano.

Cabe recordar que este no es el primer incidente de este tipo. En febrero pasado, un hombre de nacionalidad rumana se subió al altar y derribó a patadas seis candelabros antes de ser reducido por los vigilantes. Aquella acción le costó al Vaticano cerca de 30.000 euros en gastos de restauración, además de un intenso debate sobre la seguridad en uno de los templos más visitados del mundo.

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Miles de usuarios expresaron su indignación y calificaron el acto como una falta de respeto hacia la fe católica y el patrimonio cultural que representa la Basílica de San Pedro.