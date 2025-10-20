Video viral: fuerte pelea en el Coliseo MedPlus tras el evento de Stream Fighters

El pasado 18 de octubre se llevó a cabo el evento Stream Fighters, un espectáculo que generó gran expectativa y polémica entre los espectadores.

¿Qué ocurrió en Stream Fighters?

La noche del evento fue todo un éxito, con miles de asistentes y millones de espectadores conectados en la transmisión. En el ring se enfrentaron reconocidas figuras como Karina García, Karely Ruiz, Andrea Valdiri y Yina Calderón, entre otras, convirtiendo el show en tendencia nacional.

Sin embargo, mientras el público disfrutaba de los combates dentro del Coliseo MedPlus, en redes sociales comenzó a circular un video de una pelea ocurrida en las afueras del recinto.

Video viral de la pelea afueras del recinto

En el videoclip, que rápidamente se hizo viral, se observa a dos jóvenes enfrentándose físicamente mientras varios asistentes graban el momento con sus celulares.

"Pelea a la salida del Stream Fighters de Westcol", comentó el usuario que publicó a través de redes sociales.

El personal de seguridad del evento intervino de inmediato para separar a los involucrados y controlar la situación, evitando que pasara a mayores, sin embargo, se puede observar cómo el público se encuentra pendiente y observando la situación.

Reacciones del público

Las imágenes generaron todo tipo de comentarios en redes sociales. Muchos internautas expresaron su sorpresa por lo ocurrido, mientras otros criticaron la falta de control fuera del evento.

A pesar del incidente, Stream Fighters se consolidó como uno de los espectáculos más vistos y comentados del año en Colombia. El evento logró reunir a miles de asistentes en el Coliseo MedPlus y a millones de espectadores a través de las plataformas digitales, convirtiéndose en una verdadera revolución del entretenimiento en línea.