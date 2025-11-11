CANAL RCN
Tendencias

Es viral en redes: perro que cayó a un caño en Bogotá fue rescatado con una cadena humana

El gesto solidario de los ciudadanos del sur de Bogotá permitió salvar a un perrito que cayó accidentalmente al caño de El Tintal.

Cadena humana perro Bogotá
FOTO: Captura de pantalla - @nicogallartdo - TikTok

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
08:27 a. m.
En el sector de El Tintal, en el occidente de Bogotá, un grupo de vecinos protagonizó un acto de solidaridad que se ha viralizado en redes sociales. Un perro cayó accidentalmente al caño y fue arrastrado por la corriente durante varios metros, lo que motivó a ciudadanos y transeúntes a organizarse para rescatarlo.

La escena quedó registrada en video y muestra el momento en que al menos nueve personas se toman de las manos para formar una cadena humana. Con precaución, descienden hasta la orilla del caño mientras otros sostienen la formación desde arriba para evitar que alguien pierda el equilibrio. Finalmente, uno de los rescatistas logra sujetar al perro por el collar y ponerlo a salvo.

Un acto de solidaridad ciudadana en El Tintal

La persona que grabó el rescate reveló los detalles detrás de la escena. “Iba caminando con mi perro por el parque cuando vi a muchas personas mirando hacia el caño. Cuando llegué al lugar observé esta gran escena del poder de la comunidad”, contó.

Gracias a la rápida reacción de los vecinos, el perro no sufrió heridas de gravedad y pudo reencontrarse con las personas que lo acompañaban antes del incidente. Este hecho se convirtió en un ejemplo de colaboración y empatía ciudadana, destacando la importancia de la unión comunitaria ante situaciones de emergencia.

Reacciones en redes sociales tras el rescate

En redes sociales, el video generó cientos de comentarios de admiración hacia los vecinos que participaron en la cadena humana. Los usuarios resaltaron que la acción demuestra cómo la colaboración y el sentido de comunidad pueden marcar la diferencia en momentos críticos.

Este episodio en El Tintal no solo evidencia la empatía de los bogotanos, sino también la capacidad de organización espontánea ante una emergencia. La acción conjunta permitió salvar una vida y recordó la importancia de la solidaridad urbana en la protección de los animales.

