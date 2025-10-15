CANAL RCN
Viral: rata irrumpió en un noticiero en vivo y la presentadora no ocultó su reacción

El insólito incidente protagonizado por una presentadora se viralizó en redes y reavivó la preocupación por el aumento de roedores en Londres.

Rata viral noticiero en Londres
FOTO: Captura de pantalla - @mv_digital_tools - TikTok

octubre 15 de 2025
08:19 a. m.
Durante una emisión en directo del canal Al Jazeera en Londres, la presentadora Maryam Nemazee fue sorprendida por una rata que irrumpió en pleno noticiero. El roedor apareció sobre la mesa del set mientras la periodista leía una noticia, provocando su reacción inmediata: un salto de la silla y un grito de pánico que quedó registrado en cámara.

Aunque el momento duró solo unos segundos, las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, generando miles de comentarios y reproducciones.

El contexto: Londres y su creciente problema con los roedores

El incidente no fue un hecho aislado. En los últimos años, Londres ha enfrentado un notable incremento en la población de ratas, según reportes de medios locales. El problema ha alcanzado incluso hospitales y clínicas, donde se han detectado infestaciones que representan un riesgo para la salud pública.

La presencia del animal en un estudio de televisión —espacio controlado y cerrado— sorprendió especialmente a las autoridades sanitarias, que ya venían alertando sobre la expansión de esta plaga urbana.

Reacción profesional pese al susto

Tras el susto inicial, Maryam Nemazee logró recomponerse y continuó con la emisión, aunque permaneció de pie por un momento. En el set, uno de sus compañeros intentó calmar la situación con humor, diciéndole: “Tú tranquila, yo nervioso, no ha pasado nada”.

Su reacción fue destacada por varios usuarios en redes, que elogiaron su profesionalismo ante un evento totalmente inesperado. Otros, sin embargo, bromearon sobre la posibilidad de que el momento hubiera sido un montaje o una escena generada con inteligencia artificial.

Sin embargo, medios británicos confirmaron que el suceso fue completamente real, respaldado por testigos presentes en el estudio y por la propia producción del noticiero.

