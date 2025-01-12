CANAL RCN
Viral: hija de Epa Colombia conquista las redes con adorable baile

Los usuarios no tardaron en comentar lo adorable y tierna que luce la hija de Epa Colombia.

Diana Celis y Epa Colombia
Diana Celis y Epa Colombia/ Foto: Instagram @diana.celis5

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
09:34 a. m.
El baile de la hija de Epa Colombia generó una ola de reacciones entre los seguidores de la creadora de contenido.

¿Cuál fue el baile de la hija de Epa Colombia?

A través de redes sociales, Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, compartió un tierno video en el que la pequeña se suma a uno de los trends de baile más populares del momento.

En el clip se ve a la niña intentando seguir los pasos mientras observa atentamente a su mamá, quien le va mostrando los movimientos que debe realizar.

La bebé, que actualmente tiene un año, fue gestada por inseminación artificial, un proceso mediante el cual Epa Colombia logró cumplir su deseo de convertirse en madre de una niña con rasgos similares a los de Karol Samantha.

“Te amamos, hija hermosa”, escribieron junto a la publicación.

Reacciones de los internautas tras el video de la hija de Epa Colombia

El video rápidamente despertó ternura entre los usuarios, quienes llenaron la publicación de halagos y mensajes cariñosos para la pequeña.

Muchos expresaron que esperan que Epa Colombia pueda reunirse pronto con su familia para celebrar juntos las festividades navideñas.

Otros aprovecharon para reiterar su apoyo a la empresaria y exigir justicia en medio de la situación legal que enfrenta.

