Viral: hombre fingió su muerte para descubrir quiénes asistirían a su funeral

El hecho ocurrió en una aldea de la India, donde varios familiares y amigos acudieron al peculiar evento.

octubre 23 de 2025
12:31 p. m.
A través de redes sociales, se ha viralizado el caso de un hombre que fingió su muerte.

Caso del hombre que finge su muerte

Se trata de Mohan Lal, un exoficial de la Fuerza Áerea India de 74 años, quien fingió su muerte en la aldea de Konchi, en el distrito de Gaya.

Todo esto lo hizo por parte de un "experimento social" para descubrir cuáles personas asistirían a su funeral y cuánto afecto le tenían. Claramente, sus seres queridos, familia y amigos realizaron todos los rituales tradicionales, incluyendo oraciones y una procesión fúnebre.

¿Cómo descubrieron que Mohan Lal estaba vivo?

Luego de realizar toda la procesión y antes de que su cuerpo fuera cremado, Lal se levantó del ataúd y sorprendió a todos los asistentes que se encontraban en el lugar.

El hombre explicó que quería presenciar en vida el cariño y respeto de las personas hacia él. Sin embargo, la escena causó un gran impacto entre los presentes, quienes, tras superar el asombro, decidieron continuar con el ritual y organizar un banquete comunitario en señal de agradecimiento por la vida.

Cabe mencionar que Lal es viudo y padre de tres hijos, y aseguró que su intención no fue burlarse ni generar polémica, sino invitar a la reflexión sobre la importancia de valorar a las personas mientras aún están vivas.

¿Cuáles fueron las reacciones tras conocerse el caso de Lal?

El insólito suceso rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando miles de comentarios.

Algunos usuarios calificaron el acto como una lección de vida y un mensaje profundo sobre el aprecio y la conexión humana. Sin embargo, otros lo consideraron una falta de respeto hacia las tradiciones y una exageración innecesaria.

