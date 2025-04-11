Viral: hombre fue atacado por un tiburón mientras buceaba en Florida

El hombre sufrió varias mordeduras en el brazo y tuvo que recibir 27 puntos de sutura.

Ataque de tiburón en el sur de Florida

El hecho ocurrió el pasado 25 de octubre, poco después de las 11:30 de la mañana, en las aguas cercanas a Boca Chita Key, en el sur de Florida, Estados Unidos. El hombre, identificado como Yosvany Echeverría, fue atacado por un tiburón mientras practicaba esnórquel.

Según el Departamento de Bomberos de Miami-Dade, recibieron una llamada de emergencia que alertaba sobre una posible mordedura de animal marino. De inmediato, una unidad aérea de rescate y un barco de bomberos fueron desplegados hacia la zona.

Al llegar, los socorristas encontraron a Echeverría con varias lesiones causadas por las mordeduras. Fue evacuado en helicóptero hasta un hospital cercano, donde los médicos le realizaron 27 puntos de sutura para cerrar las heridas.

Estado de salud y respuesta de las autoridades

Aunque las heridas fueron considerables, los médicos confirmaron que el hombre se encontraba estable tras recibir atención médica.

Las mordeduras afectaron principalmente su mano derecha y antebrazo, aunque no provocaron daños permanentes en huesos o tendones.

Las autoridades locales recordaron que los ataques de tiburones son poco frecuentes, pero pueden ocurrir en zonas donde estos animales se alimentan o se sienten invadidos.

El condado de Miami-Dade cuenta con protocolos de respuesta rápida ante este tipo de emergencias, que incluyen la movilización inmediata de unidades marítimas y aéreas para garantizar la atención oportuna de las víctimas.