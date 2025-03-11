Mujer grafiteó la camioneta de su pareja por infiel: video viral en Villavicencio

Una historia de despecho e infidelidad capturó la atención de las redes sociales, transformándose rápidamente en un fenómeno viral.

El epicentro de este drama sucedió en Villavicencio, donde una camioneta de alta gama apareció completamente cubierta de grafitis ofensivos, supuestamente ejecutados por la expareja del propietario.

El vehículo, una camioneta blanca, fue objeto de una "intervención artística" cargada de rabia, con mensajes que acusan directamente al dueño de infidelidad, presuntamente con la mejor amiga de la mujer.

Camioneta fue pintada con mensajes de infidelidad en Villavicencio

El incidente, grabado en video, mostró el vehículo circulando por las calles de la capital del Meta, desatando una ola de comentarios y reacciones entre los usuarios.

Las fotografías del automotor, pintado con aerosol negro en casi toda su superficie (puertas, ventanas y techo), exhibieron frases explícitas como "Perro", "Infiel", "Cachón" y la reveladora pregunta: "¿Y con mi mejor amiga?", acompañadas incluso de dibujos obscenos. Esta particular forma de "cobro" por deslealtad dividió a la opinión pública, entre quienes aplauden la audacia de la mujer y quienes criticaron el grave daño a la propiedad privada.

Un audi blanco fue pintado con aerosol por infidelidad

El vehículo afectado, una camioneta blanca de placa amarilla, se convirtió en un inusual lienzo para el desahogo emocional. El clip que se hizo viral, grabado incluso en lo que parece ser un taller automotriz, demostró la magnitud del daño. La pintura negra cubrió la estética del vehículo, convirtiéndolo en un claro mensaje itinerante sobre una relación rota.

La difusión del video en plataformas como X (anteriormente Twitter) y TikTok generó un amplio debate. Mientras muchos internautas tomaron la situación con humor y la calificaron como una "venganza épica", el debate ético y legal sobre el daño a la propiedad privada no se hizo esperar.