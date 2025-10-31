¿Westcol como dueño de un equipo de la Liga BetPlay? Reveló importante oferta

El creador de contenido WestCol sorprendió a sus seguidores al revelar que ha recibido ofertas para hacerse con un paquete accionario de uno de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano.

La confesión se dio durante una transmisión en la plataforma Kick, donde el streamer explicó que la propuesta incluye una inversión considerable y la posibilidad de asumir responsabilidades directivas dentro de la institución.

El equipo que le ofrecieron a Westcol

“El Deportivo Pereira lo están vendiendo, están vendiendo acciones del Pereira; a mí me han ofrecido el equipo, ya me han llegado ofertas", comentó inicialmente, teniendo en cuenta que el equipo risaraldense pasa por un grave momento administrativo y financiero.

Sin embargo, aseguró que esta propuesta no estaría dentro de sus capacidades. "Yo quiero mucho a Pereira, pero es que al Deportivo Pereira hay que meterle una inversión muy grande”, afirmó el influencer antioqueño.

Una oferta en medio de la crisis financiera del club

El contexto de esta propuesta no podría ser más complejo. El Deportivo Pereira enfrenta una de las crisis económicas más graves de su historia reciente, con varias semanas de salarios impagos a sus jugadores. Esta situación ha generado protestas internas y el inicio de un proceso sancionatorio por parte del Ministerio del Deporte.

Debido a los incumplimientos, el equipo ha tenido que reemplazar parcialmente a su plantilla principal con jugadores juveniles, mientras que la continuidad del club en el ámbito profesional está en riesgo. El Ministerio del Trabajo suspendió actividades en la institución hasta que se normalicen los pagos.

Westcol y la propuesta que ya habría hecho Blessd

Lo de la opción de tener a Westcol como alternativa no sorprende, pues el creador de contenido está ligado a diferentes actividades a nivel empresarial y la posibilidad de estar en el fútbol profesional podría ser tentador para su carrera.

De hecho, es uno de los mejores amigos de Blessd, quien ya habría realizado una oferta para comprar al Deportivo Pereira, la cual no habría cumplido con las expectativas de los dueños actuales, por lo que las propuestas podrían estar relacionadas.