Alianza Atlético vs. América de Cali, por Copa Sudamericana: canal, hora y fecha para ver EN VIVO 🔴

A pesar de su derrota en territorio argentino, América de Cali aún tiene posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

Los 'escarlatas', que integran el grupo A junto a Macará, Tigre y Alianza Atlético, han sumado 4 puntos y son terceros en la tabla de posiciones debido a que tienen una diferencia de gol de -1.

En medio de esa realidad, los dirigidos por David González necesitan sumar tres puntos en Perú para tratar de quedar en zona de clasificación y acercarse a Macará, que hasta ahora es el líder con 7 puntos.

¿A qué hora y cuándo juega Alianza Atlético vs. América de Cali, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana?

América de Cali ya se encuentra en territorio peruano y enfrentará en la noche de este 6 de mayo a Alianza Atlético.

Este partido se jugará a partir de las 9:00 de la noche (hora de Colombia), en el estadio Miguel Grau, ubicado en Callao, Bellavista.

Además, por este mismo grupo, Macará, en Ambato, Ecuador, recibirá a Tigre a partir de las 7:00 de la noche (hora de Colombia).

¿En dónde ver Alianza Atlético vs. América de Cali por Copa Sudamericana?

El partido entre Alianza Atlético y América de Cali se podrá seguir oficialmente en DIRECTV.

Los hinchas 'escarlatas' podrán conectarse con la señal televisiva o con la plataforma digital de DGO.

¿Cuáles son los próximos partidos de América de Cali en Copa Sudamericana?

Luego de que América de Cali se mida vs. Alianza Atlético en Perú, le quedarán dos fechas pendientes en el certamen internacional.

En la quinta jornada, los 'escarlatas' regresarán a casa para jugar el martes 19 de mayo, a las 9:00 de la noche (hora de Colombia), vs. Tigre.

Y, posteriormente, en la última fecha, América de Cali volverá a pisar el Pascual Guerrero para medirse el 28 de mayo, a las 7:30 de la noche, vs. Macará.