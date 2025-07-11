CANAL RCN
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en varios dispositivos a partir de noviembre de 2025

Algunos celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp. Aquí le contamos cuáles son.

Whatsapp
FOTO: Freepik

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
03:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Para nadie es un secreto que WhatsApp es una de las herramientas de mensajería más utilizadas en el mundo. Sin embargo, debido a sus constantes actualizaciones y nuevas funciones, algunos dispositivos dejarán de ser compatibles con la aplicación a partir de noviembre de 2025.

Así se puede instalar WhatsApp en el Apple Watch: paso a paso para activarlo
RELACIONADO

Así se puede instalar WhatsApp en el Apple Watch: paso a paso para activarlo

Celulares que dejará de funcionar WhatsApp en noviembre del 2025

Con cada transformación, WhatsApp requiere mayor capacidad de almacenamiento y sistemas operativos actualizados, lo que provoca que ciertos modelos más antiguos no puedan soportar las nuevas versiones.

En ese sentido, la plataforma ha anunciado la lista de teléfonos que dejarán de ser compatibles a partir del próximo mes.

Usuarios reportan caída masiva de WhatsApp Web: ¿qué se sabe del posible daño?
RELACIONADO

Usuarios reportan caída masiva de WhatsApp Web: ¿qué se sabe del posible daño?

Dispositivos con sistema operativo Android:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5.
  • Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014).
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3.
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2.
  • Huawei: Ascend Mate 2.
  • HTC: One M8.

Dispositivos con sistema operativo iOS:

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
Nueva estafa en WhatsApp Web: así roban dinero usando archivos falsos enviados por tus contactos
RELACIONADO

Nueva estafa en WhatsApp Web: así roban dinero usando archivos falsos enviados por tus contactos

Recomendaciones a la hora de que WhatsApp deje de funcionar

Cuando WhatsApp deja de funcionar en un dispositivo, es recomendable actualizar o cambiar el teléfono móvil, ya que la falta de soporte puede comprometer la seguridad y privacidad de los usuarios.

Las copias de seguridad y la información compartida en la app podrían quedar vulnerables ante posibles riesgos o pérdidas de datos.

Cabe destacar que, aunque WhatsApp dejará de operar en estos dispositivos, otras aplicaciones seguirán funcionando con normalidad, siempre y cuando el sistema operativo lo permita.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

J Balvin lanza ‘Beyond Flowers’, su nueva colección de moda inspirada en sus conciertos

Historias

Exposición “Arquificciones” de Susana Carrié: arte, memoria y ciudad en el Museo de Memoria de Colombia

Turismo

Los destinos más buscados por los colombianos para viajar en diciembre del 2025

Otras Noticias

Metro de Bogotá

¿Qué tanto ha avanzado el Metro de Bogotá? Este es el porcentaje de ejecución de las obras a octubre del 2025

La Alcaldía Mayor dio a conocer los avances alcanzados en la construcción del viaducto y las estaciones de la primera línea, que entrará en operación en marzo del 2028.

Pensiones

Esto subiría la pensión para los colombianos en 2026 según IPC: estas son las estimaciones

El índice de precios que se ha entregado en los últimos meses ha dado visos de cuánto podría ser el aumento para los jubilados.

Medio oriente

La ONU advierte que los obstáculos fronterizos siguen frenando la ayuda humanitaria en Gaza

Champions League

Achraf Hamiki rompió el silencio tras su lesión por la entrada de Luis Díaz en Champions

Cuidado personal

Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista