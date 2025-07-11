WhatsApp dejará de funcionar en varios dispositivos a partir de noviembre de 2025

Para nadie es un secreto que WhatsApp es una de las herramientas de mensajería más utilizadas en el mundo. Sin embargo, debido a sus constantes actualizaciones y nuevas funciones, algunos dispositivos dejarán de ser compatibles con la aplicación a partir de noviembre de 2025.

Celulares que dejará de funcionar WhatsApp en noviembre del 2025

Con cada transformación, WhatsApp requiere mayor capacidad de almacenamiento y sistemas operativos actualizados, lo que provoca que ciertos modelos más antiguos no puedan soportar las nuevas versiones.

En ese sentido, la plataforma ha anunciado la lista de teléfonos que dejarán de ser compatibles a partir del próximo mes.

Dispositivos con sistema operativo Android:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5.

Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014).

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2.

Huawei: Ascend Mate 2.

HTC: One M8.

Dispositivos con sistema operativo iOS:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Recomendaciones a la hora de que WhatsApp deje de funcionar

Cuando WhatsApp deja de funcionar en un dispositivo, es recomendable actualizar o cambiar el teléfono móvil , ya que la falta de soporte puede comprometer la seguridad y privacidad de los usuarios.

Las copias de seguridad y la información compartida en la app podrían quedar vulnerables ante posibles riesgos o pérdidas de datos.

Cabe destacar que, aunque WhatsApp dejará de operar en estos dispositivos, otras aplicaciones seguirán funcionando con normalidad, siempre y cuando el sistema operativo lo permita.