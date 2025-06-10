CANAL RCN
Tendencias

¡Adiós al número de celular! WhatsApp tendrá cambio clave para millones de usuarios: así funcionará

Esto se basa en una función que WhatsApp está desarrollando activamente. Piense cómo será su usuario.

WhatsApp
Foto creada por IA

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
06:16 p. m.
WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, está a punto de experimentar uno de los cambios más significativos desde su lanzamiento en 2009.

Después de más de una década dependiendo exclusivamente del número de teléfono como identificador de usuario, la plataforma, propiedad de Meta, está finalizando los detalles para introducir los nombres de usuario o usernames.

La novedad, que actualmente se encuentra en fases avanzadas de prueba en versiones beta para Android y está siendo monitoreada de cerca por sitios especializados como WABetaInfo, permitirá a los usuarios crear un alias único (por ejemplo, @tunombrepreferido), similar a como ya funciona en otras redes sociales como Instagram o X (anteriormente Twitter).

Así funcionará la nueva actualización de WhatsApp con usuarios

El principal atractivo de los nombres de usuario reside en la protección de la información personal. Hasta ahora, para interactuar con cualquier persona en WhatsApp era imprescindible tener su número de teléfono, un requisito que resultaba incómodo, especialmente en contextos de negocios, interacciones online con desconocidos, o para figuras públicas.

Un punto importante a considerar es que el nombre de usuario no reemplazará completamente al número de teléfono. Los usuarios seguirán necesitando su número para registrar y verificar la cuenta.

Además, las personas que ya tienen tu número guardado podrán seguir encontrándote de la manera tradicional. El alias será una opción adicional y opcional, diseñada para quienes busquen un mayor nivel de discreción.

Con cientos de millones de usuarios en todo el mundo, la disponibilidad de nombres de usuario populares será limitada. Por ello, WhatsApp ha planeado un sistema de reserva de nombres de usuario antes del lanzamiento completo de la función de mensajería, con el objetivo de asegurar una distribución justa y organizada de los alias más deseados.

Este proceso de reserva busca que los usuarios puedan asegurar su nombre preferido con antelación, incluso antes de que la función de mensajería por alias esté completamente activa para todos. Este despliegue progresivo permitirá a Meta controlar la demanda, monitorear el rendimiento y reducir el riesgo de que un pequeño grupo de usuarios beta acapare los nombres más solicitados.

Aunque Meta no ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial definitiva para el despliegue general, el desarrollo de la función de reserva indica que el cambio es inminente y podría ocurrir en las próximas semanas o meses.

