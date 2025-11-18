X (antes Twitter) se cae en Colombia y otros países: estas son causas del fallo

La mañana de este 18 de noviembre comenzó con reportes masivos de fallas en X, la plataforma antes conocida como Twitter.

Desde distintos países, incluidos Colombia, España, Brasil y Estados Unidos, los usuarios advirtieron que la red social no estaba cargando las publicaciones recientes y que, en muchos casos, la pantalla quedaba completamente en blanco, a otros, le salía "error code 500".

Aunque la situación generó preocupación entre internautas y creadores de contenido, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de la compañía.

¿Qué está pasando con X?

Según los comentarios publicados por los propios usuarios y los registros de Downdetector, la plataforma presenta problemas para cargar y mostrar actualizaciones, lo que explicaría por qué miles de personas no pueden ver tuits recientes ni actualizar su feed.

La falla aparece tanto en la versión móvil como en la de escritorio, y ocurre desde el momento en que los usuarios abren la aplicación.

La página especializada Downdetector confirmó que los reportes comenzaron a incrementarse durante la mañana. El principal error señalado tiene que ver con la carga de la página, impidiendo que se visualicen las publicaciones.

¿Qué dicen los reportes de Downdetector?

De acuerdo con las cifras recopiladas por Downdetector.com —que monitorea las interrupciones basándose en informes de usuarios—, en Colombia se identifican tres fallas principales:

80 %: dificultades para cargar la plataforma.

11 %: fallas directas en la aplicación.

9 %: errores de conexión con el servidor.

Las cifras de Downdetector se basan en los informes enviados por los usuarios. El número real de personas afectadas puede variar, advierte el portal.

Hasta ahora ni X ni su propietario, Elon Musk, han dado detalles sobre la causa de la interrupción, por lo que se espera un comunicado oficial que aclare el origen y la magnitud del inconveniente.

No obstante, se ha conocido que al igual de X (antes Twitter), hay otras plataformas que se están viendo afectadas, al parecer es por una caída general en el servidor de Cloudflare, una empresa de tecnología que ofrece servicios para mejorar la seguridad, velocidad y estabilidad de los sitios web y aplicaciones en internet