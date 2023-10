"A mí nadie me ha hecho nada": Yailin defendió a su novio después de que fue capturado por agresión

La cantante dominicana Yailin 'La más viral' ha sido uno de los temas de polémica más hablado por los medios internacionales. Tras su ruptura con su colega Anuel AA, su nueva relación no ha estado exenta de problemas tras un presunto caso de violencia y abuso.

Yailin ha estado en el centro de atención en las últimas semanas debido a los escándalos que rodean a su pareja, Tekashi 6ix9ine, quien es conocido por vivir envuelto en polémicas. Sin embargo, a pesar de estas situaciones complicadas, Yailin ha decidido permanecer a su lado y defenderlo de las acusaciones.

La intérprete 'Narcisista' ha vuelto a salir en defensa de su pareja asegurando que nunca ha sido violentada por él. A través de un comunicado en sus redes sociales, la artista ha aclarado los rumores que la rodean y reafirma su relación con el controvertido músico.

Recientemente, se dio a conocer que Tekashi 6ix9ine no estaba de acuerdo con una colaboración que Yailin estaba planeando con dos productores, lo cual desencadenó una visita del rapero al estudio donde se encontraban trabajando. Según los informes, Tekashi decidió resolver sus diferencias de manera violenta al agredir al equipo de trabajo de la cantante.

De acuerdo con el testimonio del productor Diamond la Mafia, quien estaba trabajando con la cantante, el rapero le hizo creer a su novia que se encontraba en Miami. Sin embargo, habría llegado de sorpresa hasta el lugar para confrontarla y agredir a los demás empleados.

Yailin y Diamond habían salido cinco minutos antes de que llegara el cantante, por lo que no se encontraron allí. Tal como se observa en las cámaras de seguridad del recinto, Tekashi llegó con varios hombres, quienes les propinaron una fuerte golpiza a los productores y salieron corriendo.

El rapero habría intentado salir del país en su avión privado, pero las autoridades dominicanas frustraron la fuga. Un día después, fue ubicado en un hotel de República Dominicana, en donde fue capturado y entregado posteriormente a la justicia. Al parecer, se habría entregado voluntariamente.

The moment 6ix9ine arrived to jail in the DR. pic.twitter.com/eFFJ3jDf3L