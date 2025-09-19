Exparticipante de La Casa de los Famosos tuvo que ir al hospital de urgencia: este es su estado de salud

Varios seguidores de La Casa de los Famosos Colombia 2025 entraron en preocupación en los últimos días debido a que se enteraron de que una de las exparticipantes tuvo que acudir de emergencia al hospital.

Se trata de Yana Karpova, la influencer y modelo rusa. El pasado 17 de septiembre de 2025, Marlon Solórzano, su actual pareja, reveló en las redes sociales que tuvo que acudir con ella de inmediato a una entidad médica debido a que no se sentía bien.

No obstante, expuso que le habían dicho que no podían atenderla y que se encontraba preocupado debido a que la ha visto realmente mal.

"Paga EPS, la traje a Colsanitas y que no la atienden aquí porque no basta, sino que tiene que pagar prepagada también. ¿Eso es así?", comenzó escribiendo Marlon Solórzano en una historia de Instagram.

"Y me da pesar de Yana porque desde ayer está sufriendo mucho y no la atienden aquí si no paga más", agregó.

Sin embargo, en las últimas horas, Marlon Solórzano volvió a pronunciarse y dio un parte de tranquilidad sobre la salud de Yana Karpova. ¿Qué dijo?

Este es el estado de salud de Yana Karpova, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025

En una historia de Instagram, Marlon Solórzano mostró que Yana Karpova ya se encontraba en la casa e indicó que ha tenido mejoría.

"Muchas gracias a todas las personas que se preocuparon pro el caso de la EPS de Yana. Gracias a Dios, mejoró mucho después de llevarla al hospital y amaneció muy bien", aseguró.

¿Cuál fue la razón médica por la que Yana Karpova, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, tuvo que asistir al hospital?

Hasta el momento, ni Yana Karpova ni Marlon Solórzano han revelado detalles de los síntomas por los que la modelo e influencer rusa tuvo que dirigirse con urgencia a una entidad médica.

No obstante, sus seguidores han estado pendientes y escrito múltiples mensajes de apoyo y pronta recuperación.