“Bienvenido”: Yeferson Cossio celebra el nacimiento del nuevo integrante de su familia

El creador de contenido sorprendió a sus más fieles fanáticos al compartir las primeras fotografías de su segundo sobrino.

Foto: IG@yefersoncossio
Foto: IG@yefersoncossio

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
03:03 p. m.
Los internautas han celebrado el nacimiento del segundo hijo de Cintia Cossio, pues la creadora de contenido ha compartido detalles inéditos de su segundo embarazo por medio de sus redes sociales.

Ante la sorpresa, las reacciones en redes no se hicieron esperar ya que Yeferson Cossio sorprendió al revelar fotografías inéditas del nuevo integrante de su familia.

Cintia Cossio da a luz a su segundo hijo

La mujer reveló las fotografías, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en las que documentó el nacimiento de su segundo hijo en compañía de su pareja sentimental y algunos integrantes de su familia. En las instantáneas se observa a la mujer mientras sostiene en sus hombros a su bebé y detalles de la primera noche en compañía del recién nacido.

Según su comentario, el pequeño habría nacido el 1 de septiembre por lo que algunos internautas manifestaron que Cintia habría ocultado el nacimiento de su hijo. Pese a los reclamos, la antioqueña manifestó, por medio de sus historias, que el nacimiento del pequeño no supera las 48 horas, hasta el momento.

Así mismo, reveló que, pese a su preparación e intención de tener un parto natural, el nacimiento del bebé se llevó a cabo por medio de la cesárea. Por esto, compartió fotografías en las que se observa la incisión en su abdomen y manifestó su gran alegría por convertirse en madre por segunda vez.

Yeferson Cossio celebra el nacimiento de su sobrino

A la gran celebración se unió Yeferson Cossio, quien, en varias oportunidades, manifestó en sus redes su gran emoción por ver a su hermana convertirse en madre en una segunda oportunidad.

Así lo dejó ver en su cuenta de Instagram en donde le dio la bienvenida al pequeño y recordó con nostalgia el nacimiento de su primer sobrino por medio de una fotografía inédita del nacimiento del menor.

Bienvenido a la familia. Ya nació el sobrinito. La última fotografía fue cuando nació Thiago, comentó el creador de contenido.

