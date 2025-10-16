"No me siento bien": la reacción de Yeferson Cossio ante el millonario obsequio que le dio su novia

El creador de contenido volvió a tomarse las redes sociales al compartir un carrusel de fotografías y videos en donde mostró detalles inéditos de la más reciente celebración que llevó a cabo con su novia por su tercer aniversario.

Aunque el evento generó la emoción de cientos de internautas, otros manifestaron que el obsequio era “exagerado” y similar al que ya había recibido por parte de su expareja.

Carolina Gómez le da millonario regalo a Yeferson Cossio

En las horas más recientes, el antioqueño compartió fotografías de la exclusiva celebración que disfrutó en compañía de Carolina, quien también se llevó la atención al darle un exclusivo regalo al hombre. Se trató de un lujoso reloj, de la marca Rolex, que, según los comentarios de Cossio, estaba completamente lleno de diamantes y era de oro.

Sin embargo, su reacción generó un gran debate en redes ya que manifestó su preocupación por el valor del accesorio y lo comparó con el precio de un Corvette. Así mismo, explicó sentirse “conchudo” ya que, según sus palabras, nunca antes había recibido un obsequio de tal magnitud.

Ni siquiera me siento bien… cuánto se gastó en eso… es demasiado. Ni siquiera sé si me siento bien… es mucho. A mí nunca me habían dado algo tan caro, no me siento bien… me siento como conchudo, manifestó el hombre.

Pese a los comentarios, Gómez explicó que su obsequio era en honor a los buenos tratos y amor que ha recibido por parte del paisa, quien ocultó las lágrimas que invadieron sus ojos en aquel instante.

Yeferson Cossio le da obsequio a su novia

Por su parte, el hombre sorprendió a la modelo al decorar su vivienda con arreglos florales que marcaron un camino hacia su habitación. Sin embargo, la mujer se llevó una gran sorpresa al percatarse de que el gran regalo se trataba de un pequeño cachorro que se encontraba encima de su aposento.

Su sorpresa también incluyó una sentida carta en donde el empresario le manifestó su gratitud y felicidad al integrar a su relación el nuevo cachorro, proveniente de Japón, que recibió por nombre Río.