CANAL RCN
Tendencias

"No me siento bien": la reacción de Yeferson Cossio ante el millonario obsequio que le dio su novia

El creador de contenido generó cientos de comentarios al mostrar el millonario regalo que su novia le obsequió.

Foto: IG@yefersoncossio
Foto: IG@yefersoncossio

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
09:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El creador de contenido volvió a tomarse las redes sociales al compartir un carrusel de fotografías y videos en donde mostró detalles inéditos de la más reciente celebración que llevó a cabo con su novia por su tercer aniversario.

Aunque el evento generó la emoción de cientos de internautas, otros manifestaron que el obsequio era “exagerado” y similar al que ya había recibido por parte de su expareja.

“No solo no recibo ayuda, sino ataques”: Cazzu afirma que cría sola a su hija
RELACIONADO

“No solo no recibo ayuda, sino ataques”: Cazzu afirma que cría sola a su hija

Carolina Gómez le da millonario regalo a Yeferson Cossio

En las horas más recientes, el antioqueño compartió fotografías de la exclusiva celebración que disfrutó en compañía de Carolina, quien también se llevó la atención al darle un exclusivo regalo al hombre. Se trató de un lujoso reloj, de la marca Rolex, que, según los comentarios de Cossio, estaba completamente lleno de diamantes y era de oro.

Sin embargo, su reacción generó un gran debate en redes ya que manifestó su preocupación por el valor del accesorio y lo comparó con el precio de un Corvette. Así mismo, explicó sentirse “conchudo” ya que, según sus palabras, nunca antes había recibido un obsequio de tal magnitud.

Ni siquiera me siento bien… cuánto se gastó en eso… es demasiado. Ni siquiera sé si me siento bien… es mucho. A mí nunca me habían dado algo tan caro, no me siento bien… me siento como conchudo, manifestó el hombre.

Pese a los comentarios, Gómez explicó que su obsequio era en honor a los buenos tratos y amor que ha recibido por parte del paisa, quien ocultó las lágrimas que invadieron sus ojos en aquel instante.

“Es imposible que no duela el alma”: Greeicy rompe el silencio sobre la situación legal de su padre
RELACIONADO

“Es imposible que no duela el alma”: Greeicy rompe el silencio sobre la situación legal de su padre

Yeferson Cossio le da obsequio a su novia

Por su parte, el hombre sorprendió a la modelo al decorar su vivienda con arreglos florales que marcaron un camino hacia su habitación. Sin embargo, la mujer se llevó una gran sorpresa al percatarse de que el gran regalo se trataba de un pequeño cachorro que se encontraba encima de su aposento.

Su sorpresa también incluyó una sentida carta en donde el empresario le manifestó su gratitud y felicidad al integrar a su relación el nuevo cachorro, proveniente de Japón, que recibió por nombre Río.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Shakira

¿Shakira podría ser nominada a los Premios Óscar? Esta sería la presunta razón

Artistas

“No solo no recibo ayuda, sino ataques”: Cazzu afirma que cría sola a su hija

Astrología

Astróloga reveló impactante predicción sobre Baby Demoni que cambiaría el rumbo del caso

Otras Noticias

Automovilismo

Lanzan curso gratis para motociclistas en Bogotá: fecha, lugar y requisitos

La Secretaría de Movilidad de Bogotá lanzó un curso gratuito para motociclistas con menos de dos años de experiencia.

Premio Nobel

“No hay equidistancia entre el crimen y la justicia”: María Corina Machado tras recibir el Nobel de Paz

La recién galardonada como Nobel de Paz 2025 se refirió al despliegue militar estadounidense en el Caribe y la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Deportivo Cali

Fecha, hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Corinthians, final de la Copa Libertadores Femenina

Presupuesto General de la Nación

“Este presupuesto es una profunda irresponsabilidad”: José Manuel Restrepo sobre el Presupuesto General 2026

Hogar

¿Qué significa no querer recibir visitas en casa? Esto dice la psicología