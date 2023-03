Yeferson Cossio fue contundente con sus fotos de hace años: “No hay gente fea, sino sin plata”

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido colombianos más exitosos en todo el mundo y frecuentemente deja ver en sus redes sociales todos los lujos que puede tener gracias al contenido que hace y la publicidad que replica de distintas marcas reconocidas.

El influencer antioqueño suma más de 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y hace un par de semanas compartió unas fotografías suyas y de su hermana en las que lucían bastante diferentes a lo que son hoy, por lo que recibieron muchas críticas por parte de los usuarios.

En varias oportunidades el creador de contenido ha dejado saber las millonarias cifras económicas que alcanza mensualmente gracias a su trabajo en redes sociales, por lo que cientos de usuarios aseguran que la apariencia física que tiene hoy en día se debe al dinero que ha conseguido, pues hace algunos años no lucía de la misma manera.

Sin embargo, Cossio mismo fue el encargado de revelar varias fotografías de su pasado en las que claramente se ve muy distinto a su actualidad, pero el influencer no dudó en dejar un contundente mensaje para quienes aseguran que el dinero fue el que lo ayudó a cambiar.

“Esta foto cada cantidad de tiempo se hace súper viral “uno no es feo sino que le falta es plata”. Ese comentario solo es de perdedores, de mediocres, de los que no son capaces de nada en la vida, de los que no tienen voluntad, etc. dicen ‘no hay gente fea, sino sin plata’”, escribió inicialmente en un largo mensaje.

Sumado a esto, su hermana Cintia Cossio estuvo participando en la dinámica de compartir imágenes de hace 10 años y orgullosa subió a sus historias de Instagram una fotografía junto a Yeferson.

A simple vista se observa el cambio drástico de ambos creadores de contenido, especialmente en su trabajo físico, pues los músculos de los dos se hacen notar de gran manera.

“El dinero nos ha ayudado demasiado, pero la disciplina no se compra, y esa la tenemos desde que vivíamos en el barrio y no teníamos un peso”, escribió la mujer.