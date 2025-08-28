Yeferson Cossio reveló que reconocidos jugadores de fútbol le escriben a su novia: ¿dijo quiénes son?

Yeferson Cossio, el reconocido creador de contenido, estuvo practicando tiro al blanco y emitió un comentario que se ha vuelto tendencia.

En medio de esa actividad, el influencer realizó un buen tiro y, a modo de burla y utilizando un tono jocoso, le dijo a Carolina Gómez, su novia, que eso iba para su amante.

RELACIONADO Yeferson Cossio rompió el silencio sobre los rumores de extinción de dominio a su casa en Medellín

Tras esas palabras, otras personas que estaban en el lugar le preguntaron que a qué se refería y Yeferson Cossio reveló que algunos jugadores de Atlético Nacional le han escrito a su novia.

¿Cuáles fueron sus declaraciones exactas? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Yeferson Cossio expuso a algunos jugadores de Atlético Nacional por escribirle a su novia

En el momento en el que los acompañantes de Yeferson Cossio le preguntaron que por qué había hablado de un supuesto amante de Carolina Gómez, su novia, él respondió que tiene conocimiento de que varios jugadores de Atlético Nacional le han escrito por Instagram.

"Ella me mostró y como cinco jugadores de Atlético Nacional le escribieron. No podemos terminar cinco días porque ya están ahí, no lo voy a superar", declaró Yeferson Cossio.

"Entrenen, aunque ya me voy a quedar callado", complementó el creador de contenido en medio de risas.

Yeferson Cossio desmintió extinción de dominio en una de sus casas

Durante los últimos días, en las redes sociales comenzó a circular una información en la que se hablaba de que, presuntamente, la Fiscalía General de la Nación había realizado una extinción de dominio en uno de los bienes de Yeferson Cossio.

RELACIONADO Este fue el desgarrador mensaje de Yeferson Cossio tras los atentados en Amalfi y Cali

Sin embargo, el creador de contenido desmintió esa versión y anunció acciones legales contra la persona que lo dijo.

"Señores de la Fiscalía, ¿si se pueden lanzar falsas acusaciones así de graves y usando su nombre sin ninguna consecuencia penal? Porque el señor Santiago Alvarán me hizo unas muy graves, supuestamente de una extinción de dominio por parte de ustedes", escribió Yeferson Cossio en X.