CANAL RCN
Tendencias

Yeferson Cossio reveló que reconocidos jugadores de fútbol le escriben a su novia: ¿dijo quiénes son?

Las declaraciones del creador de contenido quedaron registradas en un video que se ha hecho viral. Estos son los detalles.

Foto: @carolinagomezec en Instagram.

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
07:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yeferson Cossio, el reconocido creador de contenido, estuvo practicando tiro al blanco y emitió un comentario que se ha vuelto tendencia.

En medio de esa actividad, el influencer realizó un buen tiro y, a modo de burla y utilizando un tono jocoso, le dijo a Carolina Gómez, su novia, que eso iba para su amante.

Yeferson Cossio rompió el silencio sobre los rumores de extinción de dominio a su casa en Medellín
RELACIONADO

Yeferson Cossio rompió el silencio sobre los rumores de extinción de dominio a su casa en Medellín

Tras esas palabras, otras personas que estaban en el lugar le preguntaron que a qué se refería y Yeferson Cossio reveló que algunos jugadores de Atlético Nacional le han escrito a su novia.

¿Cuáles fueron sus declaraciones exactas? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Yeferson Cossio expuso a algunos jugadores de Atlético Nacional por escribirle a su novia

En el momento en el que los acompañantes de Yeferson Cossio le preguntaron que por qué había hablado de un supuesto amante de Carolina Gómez, su novia, él respondió que tiene conocimiento de que varios jugadores de Atlético Nacional le han escrito por Instagram.

"Ella me mostró y como cinco jugadores de Atlético Nacional le escribieron. No podemos terminar cinco días porque ya están ahí, no lo voy a superar", declaró Yeferson Cossio.

"Entrenen, aunque ya me voy a quedar callado", complementó el creador de contenido en medio de risas.

Yeferson Cossio desmintió extinción de dominio en una de sus casas

Durante los últimos días, en las redes sociales comenzó a circular una información en la que se hablaba de que, presuntamente, la Fiscalía General de la Nación había realizado una extinción de dominio en uno de los bienes de Yeferson Cossio.

Este fue el desgarrador mensaje de Yeferson Cossio tras los atentados en Amalfi y Cali
RELACIONADO

Este fue el desgarrador mensaje de Yeferson Cossio tras los atentados en Amalfi y Cali

Sin embargo, el creador de contenido desmintió esa versión y anunció acciones legales contra la persona que lo dijo.

"Señores de la Fiscalía, ¿si se pueden lanzar falsas acusaciones así de graves y usando su nombre sin ninguna consecuencia penal? Porque el señor Santiago Alvarán me hizo unas muy graves, supuestamente de una extinción de dominio por parte de ustedes", escribió Yeferson Cossio en X.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Impactante: novia de Liam Payne, de One Direction, reveló que sigue recibiendo mensajes de él tras su muerte

Aida Victoria Merlano

Pareja de Aida Victoria respondió tras rumores de que habría sido infiel y Westcol sería el papá de su bebé

Artistas

"La dejé": famoso rompió el silencio tras los rumores de separación en su relación

Otras Noticias

Ejército Nacional

Liberan a los 33 militares que estaban secuestrados desde hace días en Guaviare

Los militares van en un helicóptero hacia San José del Guaviare.

Visa

Le cancelarían la visa: estas son las frases que no debe decirle a un oficial de migración

Evite estos errores al hablar con un oficial de migración para proteger su estatus legal.

Liga BetPlay

Hernán Torres confirma que referente de Millonarios no va más en 2025: "no cuento más"

Reforma Laboral

Dan a conocer las que serán las nuevas tarifas de vigilancia en el país: así quedaron

Salud mental

Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes