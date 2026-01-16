Yeison Jiménez y la promesa que hizo en Año Nuevo antes de su muerte

El inicio de 2026 quedará marcado por un mensaje que hoy adquiere un profundo tono de despedida. En la madrugada del primero de enero, Yeison Jiménez utilizó sus redes sociales para expresar su inconformidad tras una presentación de fin de año en Cartagena, mostrando su malestar con organizaciones impuntuales, una decisión que, con el paso de los días, resultaría especialmente conmovedora para sus seguidores.

El cantante de música popular se mostró visiblemente afectado por lo ocurrido esa noche, una experiencia que contrastó con el ambiente festivo que se vivía en gran parte del país. Sus palabras, directas y sin filtros, generaron una fuerte reacción entre fanáticos y colegas del medio artístico.

Mensaje de Yeison Jiménez en Año Nuevo

Lejos de la celebración, Yeison Jiménez relató que su presentación sufrió extensos retrasos por fallas logísticas ajenas a su equipo. Según explicó, la falta de organización no solo alteró el cronograma del evento, sino que afectó la experiencia del público que lo esperaba para recibir el Año Nuevo con su música.

Por eso no vendo un 31 ni lo volveré a hacer, porque es una mierda sentarme un 31 a ver cómo todo el mundo la pasa una chimba y yo tengo que estar en sano juicio parchado, pa cumplir a gente que no le cumple a uno. Qué vuelta, ¿no? Pero nada, yo soy como los lapiceros viejos, no copio

El artista manifestó su frustración al sentirse obligado a cumplir un compromiso que no se desarrolló bajo las condiciones acordadas.

Aun así, destacó que subió al escenario y realizó su show completo, reafirmando el respeto que siempre mostró por su público, incluso en medio del malestar.

Fue en ese contexto donde lanzó una frase que resonó con fuerza: no volvería a cantar un 31 de diciembre. Para Jiménez, esa fecha representaba un espacio familiar y personal que, tras lo vivido, decidió no sacrificar nuevamente.

El mensaje de Yeison Jiménez que hoy resuena tras su fallecimiento

Días después de aquel pronunciamiento, la noticia sacudió al país. Yeison Jiménez falleció el sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá, cuando se desplazaba junto a miembros de su equipo hacia un compromiso artístico.

La confirmación oficial llegó por parte de la Aeronáutica Civil, que informó que la aeronave se precipitó pocos minutos después de despegar, en circunstancias que aún son materia de investigación. El impacto fue fatal y generó una oleada de mensajes de dolor y homenaje en redes sociales.

Hoy, aquel mensaje de Año Nuevo es recordado como uno de los últimos pronunciamientos públicos del artista: un testimonio honesto, humano y cargado de emociones que refleja la presión detrás de los escenarios. Su legado musical y su cercanía con el público permanecen como huella imborrable en la música popular colombiana.