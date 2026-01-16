Giovanny Ayala 'sacó pecho' por cómo hablaba Yeison Jiménez de él

El homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena el pasado 14 de enero dejó mucho de qué hablar. Aunque solo era una forma de despedir al reconocido cantante de música popular, en redes sociales surgieron varias polémicas alrededor de lo que se vivió en la jornada.

Una de ellas se presentó tras declaraciones de Giovanny Ayala, quien no estuvo presente en el recinto, pero opinó sobre lo sucedido. El cantante criticó a algunos artistas, principalmente Ciro Quiñónez, por su comportamiento en un evento donde se tenía que mostrar respeto por las familias de los fallecidos.

La explosión de reacciones tras las declaraciones de Giovanny Ayala

La opinión del autor de 'Anoche la escribí' o 'Cuando muere el amor' fue una bola de nieve, que comenzó con la respuesta de Ciro Quiñónez, la hermana de Yeison Jiménez y otras personalidades que también manifestaron su postura.

En el caso de Quiñónez, le escribió en Instagram. "Yeison te odiaba. Fuiste un hp en vida con Yeison hablando muchas cosas de él. Tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta".

Entre tanto, Lina Jiménez, dijo lo siguiente. "Ay, señor, usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él después de todo lo que habló. Vaya busque protagonismo en otro lado, oportunista".

El video de Yeison Jiménez hablando de Giovanny Ayala

Tras la polémica, Giovanny Ayala respondió con un video de Yeison Jiménez hablando de él. "A mí me toca recordarles lo que dijo el protagonista y no los oportunistas".

Es durante una entrevista de Yeison con 'Juanpis González', donde recordó lo que vivió junto a Giovanny Ayala. Eso sí, hay que señalar que esas declaraciones fueron en el año 2019, por lo que se desconoce qué pudo pasar entre ambos durante estos años.

"Giovanny Ayala me regaló un video cuando estaba comenzando", explicó en su momento el caldense. Ayala también dijo en diálogo con Rafael Poveda en el pódcast 'Más allá del silencio' que fue uno de los primeros artistas que le dio la mano cuando estaba comenzando.

La última vez que Yeison Jiménez habló públicamente sobre Giovanny Ayala fue cuando alzó su voz de rechazo por el secuestro de Miguel Ayala, pidiendo oración por su libertad y mandándole fuerza a su familia.