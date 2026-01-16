CANAL RCN
Tendencias Video

Giovanny Ayala 'sacó pecho' por cómo hablaba Yeison Jiménez de él

En medio de la polémica que surgió tras el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena, salieron a relucir unas recientes declaraciones.

Noticias RCN

enero 16 de 2026
11:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena el pasado 14 de enero dejó mucho de qué hablar. Aunque solo era una forma de despedir al reconocido cantante de música popular, en redes sociales surgieron varias polémicas alrededor de lo que se vivió en la jornada.

Giovanny Ayala no se quedó callado y le respondió a la hermana de Yeison Jiménez: esto pasó
RELACIONADO

Giovanny Ayala no se quedó callado y le respondió a la hermana de Yeison Jiménez: esto pasó

Una de ellas se presentó tras declaraciones de Giovanny Ayala, quien no estuvo presente en el recinto, pero opinó sobre lo sucedido. El cantante criticó a algunos artistas, principalmente Ciro Quiñónez, por su comportamiento en un evento donde se tenía que mostrar respeto por las familias de los fallecidos.

La explosión de reacciones tras las declaraciones de Giovanny Ayala

La opinión del autor de 'Anoche la escribí' o 'Cuando muere el amor' fue una bola de nieve, que comenzó con la respuesta de Ciro Quiñónez, la hermana de Yeison Jiménez y otras personalidades que también manifestaron su postura.

“Yeison te odiaba”: Ciro Quiñonez se despacha contra Giovanny Ayala al recordar a Yeison Jiménez
RELACIONADO

“Yeison te odiaba”: Ciro Quiñonez se despacha contra Giovanny Ayala al recordar a Yeison Jiménez

En el caso de Quiñónez, le escribió en Instagram. "Yeison te odiaba. Fuiste un hp en vida con Yeison hablando muchas cosas de él. Tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta".

Entre tanto, Lina Jiménez, dijo lo siguiente. "Ay, señor, usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él después de todo lo que habló. Vaya busque protagonismo en otro lado, oportunista".

El video de Yeison Jiménez hablando de Giovanny Ayala

Tras la polémica, Giovanny Ayala respondió con un video de Yeison Jiménez hablando de él. "A mí me toca recordarles lo que dijo el protagonista y no los oportunistas".

Es durante una entrevista de Yeison con 'Juanpis González', donde recordó lo que vivió junto a Giovanny Ayala. Eso sí, hay que señalar que esas declaraciones fueron en el año 2019, por lo que se desconoce qué pudo pasar entre ambos durante estos años.

"Giovanny Ayala me regaló un video cuando estaba comenzando", explicó en su momento el caldense. Ayala también dijo en diálogo con Rafael Poveda en el pódcast 'Más allá del silencio' que fue uno de los primeros artistas que le dio la mano cuando estaba comenzando.

La última vez que Yeison Jiménez habló públicamente sobre Giovanny Ayala fue cuando alzó su voz de rechazo por el secuestro de Miguel Ayala, pidiendo oración por su libertad y mandándole fuerza a su familia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Giovanny Ayala no se quedó callado y le respondió a la hermana de Yeison Jiménez: esto pasó

Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez arremetió contra Giovanny Ayala tras su fuerte crítica al homenaje público

Yeison Jiménez

Pipe Bueno estalló con un seguidor tras comentarios sobre su "maldición" con las fotos

Otras Noticias

Artistas

Dolor profundo: murió estrella de la música tras batallar contra una enfermedad compleja

Su familia confirmó su deceso a través de un sentido comunicado publicado en redes sociales.

Policía Nacional

Se registraron cambios importantes en direcciones y mandos de la Policía Nacional: así quedó

Durante el Primer Encuentro de Comandantes, la Policía Nacional confirmó cambios en su estructura directiva.

Luis Fernando Muriel

Luis Muriel, duda para la vuelta de la Superliga por curiosa razón

Trabajo

Ministerio de Trabajo aclara si pueden despedir trabajadores por el alza del salario mínimo

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría advierte grave deterioro financiero y operativo en Nueva EPS tras su intervención