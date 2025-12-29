¿Se rompió su vestido?: Karina García sorprendió al revelar imágenes de su fiesta de cumpleaños

Karina García ha vuelto a llevarse las miradas de su público tras compartir, por medio de sus redes sociales oficiales, detalles de la lujosa fiesta de cumpleaños que recibió.

Por supuesto, los detalles fueron compartidos entre los internautas, quienes exaltaron la presencia de celebridades en el lugar e hicieron énfasis en un particular detalle en el vestido de la mujer.

Fiesta de cumpleaños a Karina García

La participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se tomó sus redes sociales para compartir detalles de la celebración que se llevó a cabo en una lujosa discoteca en Medellín para festejar su cumpleaños que se celebra oficialmente este 29 de diciembre.

La extravagante fiesta contó con la presencia de distintos creadores de contenido entre los que se encontró el empresario Westcol, quien llegó al recinto acompañado de otros empresarios, creadores y su grupo de seguridad. De igual manera, al encuentro llegaron otras figuras públicas que se unieron a la paisa para celebrar el que sería su cumpleaños número 34.

Los detalles también fueron parte de la celebración ya que la celebración tuvo distintas actividades como músicos en vivo, una piñata llena de dinero, entre otros shows con fuegos artificiales dentro del mismo recinto.

Karina García habla de su vestido

No obstante, uno de los elementos que más llamaron la atención fue el diseño del vestido que llevaba puesto la mujer, pues el traje contaba con dos piezas distintas conformadas por un body de encaje blanco y una falda de satín del mismo color. Sin embargo, ambas prendas estaban separadas por lo que esta división dejó en evidencia gran parte de las caderas de García.

Dicho detalle generó controversia entre algunos internautas, quienes manifestaron que el vestido de la mujer se habría dañado en medio de la celebración. Ante las especulaciones, la modelo decidió hablar en su Instagram para explicar el diseño de la prenda y su libre elección por haberlo llevado puesto.