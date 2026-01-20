Yeison Jiménez y Darío Gómez: fanáticos desempolvan sentido video de ambos cantantes

El país sigue impactado ante la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 10 de enero, en un accidente aéreo, en compañía de cinco integrantes más de su equipo de trabajo.

Su muerte no solo ha generado profunda tristeza entre sus fanáticos, sino que también en todo el género regional del país ya que Jiménez logró convertirse en el único artista de este gremio en lograr realizar un concierto sold out en el Campín.

Video de Yeison Jiménez y Darío Gómez

No cabe duda de que Darío Gómez, considerado como el “rey del despecho” ha sido una de las figuras más representativas de la música ranchera en Colombia. Su partida, el 26 de julio de 2022, marcó un rumbo diferente para el género ya que su legado se convirtió en un trascendental referente para los demás exponentes del gremio.

Por esto, días después de la trágica noticia que confirmó la muerte de Yeison Jiménez, cientos de fanáticos han desempolvado uno de los recuerdos más emblemáticos entre los dos.

Se trata de un video publicado en el año 2021 durante un encuentro entre ambos artistas tras bambalinas. En el clip se observa a los dos hombres, mientras sostienen una conversación en donde intercambian risas, abrazos y más fotografías.

Por supuesto, las reacciones no han tardado en aparecer una vez más ya que miles de seguidores manifestaron su nostalgia al ser testigos de la partida de dos “grandes” del género popular.

Concierto de Yeison Jiménez en Bogotá

Por otro lado, los seguidores del cantante fueron notificados de una importante novedad ya que el equipo de trabajo de Jiménez confirmó que su concierto, programado para el 28 de marzo, sí se llevará a cabo.

Sin embargo, este se realizará el próximo 31 de enero y contará con la presencia de la banda musical de Yeison, invitados confirmados con anterioridad y un montaje que ya había sido adelantado.