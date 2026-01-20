Desgarradoras palabras de la mamá de Yeison Jiménez: su hijo le había hecho un pacto a Dios

El municipio de Manzanares, Caldas, vivió una jornada de profundo dolor y homenaje. Miles de seguidores se reunieron en el parque principal para despedir a su hijo más ilustre: Yeison Jiménez.

En medio de los actos fúnebres protocolarios, el momento más conmovedor lo protagonizó su madre, Luz Mery Galeano, quien sacó fuerzas para dirigir unas palabras que estremecieron a los presentes.

Con la voz entrecortada pero firme en sus convicciones, doña Luz Mery agradeció al cielo por haberle permitido ser la madre de un "ser tan maravilloso". A pesar de confesar estar "rota por completo" por la ausencia física de su hijo, manifestó una aceptación total de la voluntad divina ante la tragedia que enluta a la música popular.

Doy gracias a Dios por haber usado mi vientre para haber traído un ser tan maravilloso como mi hijo.

El pacto de Yeison Jiménez con Dios

Durante su intervención, su madre compartió una revelación inédita sobre la vida espiritual del artista. Confesó que Yeison tenía una promesa firme con Dios: al cumplir sus 35 años, dedicaría su talento exclusivamente a cantarle a Dios.

Él le prometió a Dios que a sus 35 años le iría a servir a él y que cantaría para él, pero Dios prefirió llevárselo para cantar con él allá.

La madre interpretó el fallecimiento de su hijo bajo esta luz espiritual. "Dios prefirió llevárselo para cantar con Él allá", aseguró, sugiriendo que el cantante ahora cumple ese voto directamente en el cielo junto a su equipo de trabajo. Esta visión ofreció un consuelo espiritual a la familia en medio del duelo.

No es fácil estar acá, pero así lo quiso Dios.

El legado de Yeison Jiménez arraigado en Manzanares

Antes de que el llanto le impidiera continuar su discurso, Luz Mery hizo una petición ferviente a toda Colombia:

Les pido de todo corazón que no vayan a dejar morir el legado de mi hijo, que lo tengan siempre presente como ese niño que luchó por sus sueños y los cumplió, fue el aventurero más grande que tuvo este municipio.

Recordó con orgullo cómo Yeison siempre presumió de sus raíces, encargándose de que el nombre de Manzanares fuera conocido en todo el país.

Él decía mamá, nadie sabía dónde quedaba Manzanares y por mí fue mucha gente a conocerlo.

Finalmente, pidió recordarlo siempre como aquel niño soñador que luchó incansablemente hasta cumplir sus metas, convirtiéndose en el orgullo más grande de su municipio natal.