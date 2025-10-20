¿Yina Calderón tendría que pagar MILLONARIA multa tras abandonar pelea vs. La Valdiri? Abogados respondieron

Yina Calderón protagonizó una nueva polémica el pasado 18 de octubre de 2025, en el evento Stream Fighters 4, organizado por Westcol.

La reconocida DJ y empresaria había aceptado tener una pelea de boxeo vs. Andrea Valdiri, la influencer con la que ha tenido múltiples problemas personales con el paso de los años.

Sin embargo, una vez comenzó la batalla, el árbitro suspendió el primer round a los 20 segundos debido a que Yina Calderón no estaba peleando.

Y, tras esa situación, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 dejó en shock a todos y desató la furia de Westcol porque tomó la decisión de retirarse y bajarse del ring.

Tras esa coyuntura, varios asistentes a Stream Fighters 4 se han preguntado si Yina Calderón podría exponerse a pagar una millonaria multa y algunos abogados han respondido. ¿Qué dijeron?

¿Yina Calderón tendría que pagar millonaria multa por abandonar la pelea vs. Andrea Valdiri en Stream Fighters? Este es el análisis de una abogada

Luego de las dudas de varios seguidores de Stream Fighters, una abogada identificada en TikTok como Jessi Santo Domingo dijo que sí podría haber una millonaria multa, pero que todo depende de las cláusulas estipuladas en el contrato.

"Ojo, en este evento hay patrocinadores, gente que compró su boleta para ir directamente al lugar y gente que estaba al otro lado del continente esperando únicamente esta pelea. Cuando se hacen este tipo de eventos, obviamente que todo está amparado en contratos y suele haber una cláusula penal", comenzó diciendo la abogada.

"La cláusula penal es la que determina que si hay un incumplimiento de cualquiera de las partes, podría haber ciertas multas. Además, es posible considerar daños y perjuicios, si está estipulado en el contrato. Por otra parte, hay gente que dice que ella cumplió porque fue y peleó, pero ese cumplimiento parcial podría verse más bien como un incumplimiento porque, inclusive, dentro de las cláusulas puede existir una que hable del abandono sin ninguna justificación. Entonces, en mi criterio, eventualmente sí podría haber una responsabilidad legal por parte de Yina Calderón", agregó.

¿Qué ha dicho otro abogado acerca de la posibilidad de multa contra Yina Calderón por lo ocurrido en Stream Fighters 4?

Otro abogado identificado en TikTok como Leonardo Ariza también analizó el caso de Yina Calderón y ratificó que sí podría existir la posibilidad de que se presente una millonaria sanción. ¿Qué tendría que pasar?

"Hay que partir de que hay un contrato entre Yina Calderón y Westcol para pelear en Stream Fighters 4 y que se redactaron unas cláusulas. Entonces se debe saber si las condiciones eran que se presentara, que estuviera y peleara o que la batalla llegara hasta cierto punto", comenzó planteando el abogado.

"Si me preguntan a mí, Yina actuó de manera premeditada y se presentó al evento porque sabía que si no lo hacía, incumplía de manera directa el contrato. Fue así como inició incluso la pelea, pero acá hay un punto importante y es que no peleó y el 'referee' detuvo la batalla porque ella no estaba peleando. Por lo tanto, si dentro de la cláusula el contrato indicaba pelear en el evento, aquí está el factor neurálgico y por el cual podría pagar una sanción millonaria, aparte de las consecuencias que se desprenden del incumplimiento", enfatizó.