Yina Calderón saldrá del país y sorprende con nuevo proyecto internacional tras Stream Fighters 4

La creadora de contenido Yina Calderón vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por un anuncio que la proyecta más allá de las fronteras colombianas.

En medio de la polémica por su fallida participación en Stream Fighters 4, la huilense fue confirmada como parte del elenco del reality internacional “La Mansión de Luinny”, una producción dominicana que promete reunir a celebridades de varios países de Latinoamérica.

De la polémica en Bogotá a una nueva oportunidad internacional

El pasado fin de semana, Calderón se convirtió en tendencia tras retirarse del ring a pocos segundos de iniciar su pelea con Andrea Valdiri, durante el evento Stream Fighters 4 en el MedPlus Arena de Bogotá.

“Yo tenía que cumplir. Yo quería pelear, pero cuando entro al ring me doy cuenta de que están todos mis haters. Valdiri y Westcol se encargaron de llevar a todos mis haters”, explicó la empresaria y DJ en sus redes sociales.

Pese a las críticas que recibió, la influencer sorprendió al público al revelar su próximo paso, pues participará en un reality internacional que busca exponer el talento latino ante una audiencia global.

¿Qué es “La Mansión de Luinny”?

La Mansión de Luinny es un proyecto liderado por el comunicador Luinny Corporán, una de las figuras más influyentes de la radio y el entretenimiento en República Dominicana.

Se trata de un movimiento en la industria del entretenimiento dominicano, con un equipo técnico de más de 500 personas y participantes de países como Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana y ahora Colombia.

El reality combinará convivencia, retos y exposición mediática, lo que podría abrirle a Yina Calderón una puerta internacional tras sus controversias locales. El estreno está previsto para el 30 de octubre.