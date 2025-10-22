Yina Calderón acusa a Westcol tras recibir amenazas: "Se le cayó la máscara"

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido compartió las amenazas que ha recibido tras el evento de Stream Fighters.

¿Por qué amenazan a Yina Calderón tras Stream Fighters?

El evento tuvo lugar el 18 de octubre, donde Yina Calderón se enfrentaría a Andrea Valdiri. Sin embargo, apenas pasados 10 segundos del inicio, Yina decidió retirarse del combate. Como era de esperarse, las reacciones de los seguidores y usuarios en redes sociales (quienes esperaban con gran expectativa esta pelea) fueron de total sorpresa e indignación.

Tras varios días del evento, la empresaria habló sobre su renuncia señalando que ha recibido diferentes advertencias por su comportamiento, por ende, optó por responsabilizar a Westcol.

"He estado recibiendo amen*zas, entones prefiero curarme en salud y hacer responsable a la persona que tengo que hacer responsable porque ese día del evento él incitó al odi* y ese es Westcol. Empezó a decir unas cosas, ese día se le cayó la máscara y literal me di cuenta que ese tipo no me quería", comentó Calderón.

De igual manera, aseguró que su retiro no fue algo planeado, pues afirmó haberse preparado con anticipación y haber contratado a un profesional que la entrenó específicamente para el evento de boxeo.

Esto dijo Yina Calderón sobre el evento de Westcol en el Medplus

De igual manera, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia afirmó que, de no haber sido por su participación, el evento de Medplus no habría tenido el mismo alcance ni repercusión.

"Si represente a Colombia cuando me contrataste para ayudarte a llenar el Medplus, porque sin mí, hubiera sido imposible que hubieras llegado y aparte de eso, no se hubieran conectado 4 millones de personas", añadió.

Asegura que fue una figura clave para el evento y que sin la participación de ella, todo hubiese sido distinto.