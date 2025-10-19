VIDEO | Así apareció Yina Calderón tras abandonar la pelea con Andrea Valdiri

Yina Calderón volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez por su inesperada reacción tras abandonar la pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4.

RELACIONADO Westcol explotó en vivo contra Yina Calderón tras huir del ring frente a Andrea Valdiri

La influencer huilense apenas resistió unos segundos en el ring del Coliseo MedPlus, donde más de 15 mil personas presenciaron cómo desistía del combate, generando el enojo de Westcol, organizador del evento, y del público asistente.

Durante la transmisión, Calderón intentó hablar ante el público, pero fue abucheada y recibió el impacto de objetos lanzados desde las gradas. Por razones de seguridad, tuvo que ser retirada del escenario sin poder dar declaraciones.

Yina Calderón reapareció con sarcasmo tras la polémica

Horas después del episodio, cuando se esperaba un pronunciamiento oficial, Yina apareció en un video compartido por su hermana Leonela Calderón.

En las imágenes se le ve en la cocina de su casa, relajada y sonriente, preparando comida.

“Después de esa pelea tan larga, vine a hacer arroz con huevo”, dijo entre risas, en evidente tono de burla.

Luego agregó que planeaba ver una película para descansar, lo que generó indignación en algunos internautas.

Críticas y reacciones en redes sociales

El video se viralizó rápidamente. Mientras algunos usuarios tomaron la situación con humor, la mayoría calificó la actitud de Yina como una falta de respeto hacia el público y hacia Andrea Valdiri.

Westcol, por su parte, no dudó en pronunciarse durante el evento, asegurando que la empresaria “queda vetada” de todos sus futuros proyectos.

Así, lo que prometía ser una pelea histórica terminó en una nueva polémica alrededor de Yina Calderón, quien parece no tomarse en serio el escándalo que ella misma protagonizó.

La otra publicación de Yina Calderón

Este domingo, 19 de octubre, Yina publicó una historia, donde dejó claro que todo lo hizo a propósito. Subió un video de Andrea Valdiri alzando el cinturón, a lo que Yina le escribió: "Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Yo no vivo del Boxeo, yo vivo del show".