¡Escándalo en Stream Fighters 4! Yina Calderón abandonó pelea contra Andrea Valdiri

El Stream Fighters 4, evento organizado por el streamer colombiano Westcol, cerró su edición 2025 con un final inesperado.

La pelea estelar entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, que había generado gran expectativa en redes sociales, duró menos de 10 segundos, luego de que Yina decidiera abandonar el combate tras recibir una fuerte arremetida de su rival.

El espectáculo, realizado en el Coliseo MedPlus de Bogotá, reunió a más de 15 mil personas y contó con seis combates entre creadores de contenido de Latinoamérica.

Además, tuvo presentaciones musicales de artistas como Farruko, Cosculluela, Béele y Blessd, quienes pusieron ritmo y energía antes del enfrentamiento más esperado de la noche.

La pelea más corta del Stream Fighters 4

El reloj apenas marcaba unos segundos del primer asalto cuando Andrea Valdiri salió con una ofensiva contundente.

Yina Calderón, visiblemente sorprendida, intentó cubrirse, pero la presión de su oponente la obligó a retroceder hasta la esquina. En ese momento, el árbitro decidió detener la pelea por seguridad ante el evidente desequilibrio.

Un cierre polémico para una noche histórica

Yina decidió retirarse de la pelea pese a que Valdiri y el resto de asistentes del evento pidieran que peleara. La ex participante de la casa de los famosos se quitó los guantes y se retiró, lo que causó la molestia de los espectadores y del mismo Westcol, quien arremetió contra ella en el ring.

Pese al inesperado desenlace, el Stream Fighters 4 se consolidó como uno de los eventos de entretenimiento más grandes del año, combinando música, espectáculo y boxeo.

La victoria quedó en manos de Andrea Valdiri, mientras que Yina Calderón se retiró entre abucheos del público.