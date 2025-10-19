Westcol explotó en vivo contra Yina Calderón tras huir del ring frente a Andrea Valdiri

El esperado enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, que prometía ser el plato fuerte del Stream Fighters 4, terminó de forma abrupta y generó una fuerte reacción de Westcol, organizador del evento.

La pelea, que comenzó pasadas las 11:00 p.m. en el Coliseo MedPlus ante más de 15 mil espectadores, duró menos de 10 segundos.

Calderón, exintegrante de La Casa de los Famosos Colombia, decidió retirarse tras recibir varios golpes de Valdiri, quien la arrinconó rápidamente contra las cuerdas. El público, que esperaba una contienda intensa, terminó sorprendido por la decisión de la influencer huilense.

Westcol no se guardó nada contra Yina Calderón

Luego del inesperado abandono, Westcol subió al cuadrilátero visiblemente molesto. Con micrófono en mano, el streamer expresó su descontento y lanzó duras palabras contra Calderón.

“Para toda la gente del MedPlus, cuando hay una persona sin valores, sin honor, sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada”, dijo, mientras el público coreaba el nombre de Valdiri.

El creador de contenido también se disculpó con los asistentes: “Valdiri, te mereces una buena pelea, una buena contrincante. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asq*****s que no representan Colombia”.

Reacciones tras la pelea fallida

En redes sociales, el momento se viralizó rápidamente. Muchos usuarios criticaron la actitud de Yina Calderón, mientras otros consideraron que el comentario final de Westcol fue excesivo en contra de una mujer.

El evento, que reunió a figuras como Karely Ruiz, Karina García y JH, cerró así su cuarta edición entre aplausos y polémicas.