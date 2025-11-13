CANAL RCN
Tendencias

"Me retiro": Yina Calderón revolucionó el reality internacional en el que está y este fue el desenlace

Yina Calderón anunció frente a todos los participantes de La Mansión de Luinny que quería retirarse. ¿Qué determinó el organizador del reality?

Foto: captura de pantalla del video y Canal RCN.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
10:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yina Calderón volvió a causar una nueva polémica en La Mansión de Luinny, el reality internacional en el que se encuentra participando.

En la noche del 12 de noviembre de 2025, volvió a tomarse unas copas y, tras estar en estado de alicoramiento, aseguró que tomó la decisión de retirarse y volver a Colombia.

¡Impactante! Yina Calderón vuelve a tener un enfrentamiento en 'La Mansión de Luinny'
RELACIONADO

¡Impactante! Yina Calderón vuelve a tener un enfrentamiento en 'La Mansión de Luinny'

¿Le aceptaron la salida? ¿Qué fue lo que pasó finalmente? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Yina Calderón revolucionó nuevamente La Mansión de Luinny: dijo que se retira

Luego de que los participantes de La Mansión de Luinny departieron algunas copas, 'La Moyeta' quiso hablar frente a todos.

Sin embargo, Yina Calderón, en un visible estado de ebriedad, la interrumpió para anunciar que su decisión era retirarse de inmediato.

"A partir de este momento yo me retiro igual que 'La Moyeta'. Así como tú decidiste irte, yo también", comenzó diciendo Yina Calderón.

"Gracias a todos, yo no estoy tomada. Gracias, Luinny, porque de verdad fuiste un maestro en mi vida. Me retiro y les queda el camino libre para que se lo ganen", añadió la reconocida DJ y empresaria.

¿Qué pasará con Yina Calderón tras decir que se retira de La Mansión de Luinny?

Tras las palabras de Yina Calderón, Luinny, el organizador del reality, intervino y explicó que no podía aceptar el retiro.

Su argumento fue que Yina Calderón estaba en estado de alicoramiento. Sin embargo, Luinny dejó claro que si ella manifesta lo mismo totalmente sobria, podría irse.

Yina Calderón agredió a participante en ‘La Mansión de Luinny’ y tomaron drástica decisión
RELACIONADO

Yina Calderón agredió a participante en ‘La Mansión de Luinny’ y tomaron drástica decisión

Además, el organizador del reality en República Dominicana indicó que Yina Calderón no puede tomar licor próximamente y que no se le permitirán más agresiones.

Es importante recordar que la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 lanzó a la piscina el pasado fin de semana a 'La Piry' y le causó una lesión en su cuello. Por lo tanto, Luinny tomó la decisión de expulsarla, pero todo quedó cancelado cuando la mayoría de sus compañeros pidieron que la dejaran quedarse.

 

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Pirlo arremete contra Blessd: "Para pegarle la misma cachetada que le pegó el Ferxxo"

Artistas

"Contando las horas": Paola Jara y Jessi Uribe publicaron emotivo video relacionado con su bebé y causaron sensación

Masterchef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef Celebrity Colombia lloran al recibir filipina: ¿por qué?

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

VIDEO | Presunto retén ilegal de disidencias en la vía Panamericana: dispararon contra llantas de camiones

Algunos testigos aseguraron que los hombres armados obligaron a varios conductores a detenerse y atravesaron vehículos sobre la carretera, bloqueando completamente el paso.

París

Rinden homenaje a las 130 víctimas de atentados ocurridos en París hace 10 años

Francia recuerda a las 132 víctimas de los atentados perpetrados por el Estado Islámico en terrazas, bares y una sala de conciertos de París.

Mario Yepes

¿Cuándo será el partido despedida de Yepes, en el que estará Falcao, James y Drogba?

Bancolombia

Bancolombia arroja nueva oferta de apartamentos desde los 90 millones de pesos: así puede acceder

Cuidado personal

La varicocele, la enfermedad de Yeferson Cossio que también padecen millones de hombres en el mundo