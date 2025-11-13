"Me retiro": Yina Calderón revolucionó el reality internacional en el que está y este fue el desenlace

Yina Calderón volvió a causar una nueva polémica en La Mansión de Luinny, el reality internacional en el que se encuentra participando.

En la noche del 12 de noviembre de 2025, volvió a tomarse unas copas y, tras estar en estado de alicoramiento, aseguró que tomó la decisión de retirarse y volver a Colombia.

¿Le aceptaron la salida? ¿Qué fue lo que pasó finalmente? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Yina Calderón revolucionó nuevamente La Mansión de Luinny: dijo que se retira

Luego de que los participantes de La Mansión de Luinny departieron algunas copas, 'La Moyeta' quiso hablar frente a todos.

Sin embargo, Yina Calderón, en un visible estado de ebriedad, la interrumpió para anunciar que su decisión era retirarse de inmediato.

"A partir de este momento yo me retiro igual que 'La Moyeta'. Así como tú decidiste irte, yo también", comenzó diciendo Yina Calderón.

"Gracias a todos, yo no estoy tomada. Gracias, Luinny, porque de verdad fuiste un maestro en mi vida. Me retiro y les queda el camino libre para que se lo ganen", añadió la reconocida DJ y empresaria.

¿Qué pasará con Yina Calderón tras decir que se retira de La Mansión de Luinny?

Tras las palabras de Yina Calderón, Luinny, el organizador del reality, intervino y explicó que no podía aceptar el retiro.

Su argumento fue que Yina Calderón estaba en estado de alicoramiento. Sin embargo, Luinny dejó claro que si ella manifesta lo mismo totalmente sobria, podría irse.

Además, el organizador del reality en República Dominicana indicó que Yina Calderón no puede tomar licor próximamente y que no se le permitirán más agresiones.

Es importante recordar que la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 lanzó a la piscina el pasado fin de semana a 'La Piry' y le causó una lesión en su cuello. Por lo tanto, Luinny tomó la decisión de expulsarla, pero todo quedó cancelado cuando la mayoría de sus compañeros pidieron que la dejaran quedarse.