CANAL RCN
Tendencias

Westcol rechazó beso de Yina Calderón en vivo: así fue el incómodo momento

El streamer colombiano sorprendió al rechazar públicamente una demostración de afecto de Yina Calderón durante una transmisión en directo.

Yina Calderón WestCol (1)
FOTO: Canal RCN | Instagram: @westcol

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
11:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yina Calderón vivió un momento incómodo cuando Westcol le rechazó un beso en vivo durante un stream. La creadora de contenido participaba como invitada en el canal de Kick del streamer, en el marco de la promoción del evento Stream Fighters 4, donde varios influenciadores se enfrentarán en el ring de boxeo.

¿Quién es Vanessa Pulgarín, la ganadora de Miss Universe Colombia 2025?
RELACIONADO

¿Quién es Vanessa Pulgarín, la ganadora de Miss Universe Colombia 2025?

En medio de la conversación, Calderón sorprendió a Westcol con un regalo simbólico. Sin embargo, al intentar darle un beso en la mejilla, el streamer reaccionó de inmediato esquivándola y dejando claro que no quería ningún tipo de contacto físico.

¿Por qué Westcol rechazó a Yina Calderón?

El rechazo no pasó desapercibido y generó debate en redes sociales. Westcol argumentó que no estaba dispuesto a aceptar muestras de cariño de Yina Calderón, aclarando: “Nada de picos, ni tocaditas, Yina, por favor”. La creadora insistió en que se trataba de un gesto inocente, incluso proponiendo un abrazo, pero recibió una negativa tajante.

Según el streamer, su incomodidad proviene desde antes. Recordó episodios como los ocurridos en La Casa de los Famosos Colombia, y aseguró que no le interesa mantener amistad con alguien que —en sus palabras— prioriza la polémica y el rating por encima de las relaciones personales.

Rivalidad, polémica y estrategia digital

Aunque ambos habían hecho una tregua temporal para trabajar en conjunto, el incidente reavivó la percepción de rivalidad entre ellos. Yina Calderón, consciente de su rol mediático, admitió que en ocasiones utiliza el “shippeo” con otros creadores para aumentar el alcance en redes sociales y atraer seguidores de comunidades ajenas.

Galán se pronunció tras cancelación del concierto de Kendrick Lamar: Bogotá endurecerá sus requisitos para eventos masivos
RELACIONADO

Galán se pronunció tras cancelación del concierto de Kendrick Lamar: Bogotá endurecerá sus requisitos para eventos masivos

No obstante, el rechazo público dejó en evidencia la tensión entre ambos, mostrando que las diferencias personales no han sido superadas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025: las predicciones de Javi Predice

Miss Universe Colombia

¿Quién es Vanessa Pulgarín, la ganadora de Miss Universe Colombia 2025?

Turismo

Gastronomía ancestral de Nariño: el corazón de la tradición en La Cocha

Otras Noticias

Clan del Golfo

Estos hombres se encargaban de secuestrar, reclutar y entrenar menores para vincularlos al Clan del Golfo

Durante más de dos semanas fueron obligados a instruirse en armas, explosivos y más.

Fútbol internacional

Luto: murió el papá de una importante estrella mundial de selección de fútbol

El destacado delantero confirmó la muerte de su papá mediante un desgarrador mensaje publicado en redes sociales.

Finanzas personales

Bancos en Colombia advierten a usuarios por función que desaparecerá a partir de octubre

México

Luto en la televisión: falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos