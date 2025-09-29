Westcol rechazó beso de Yina Calderón en vivo: así fue el incómodo momento

Yina Calderón vivió un momento incómodo cuando Westcol le rechazó un beso en vivo durante un stream. La creadora de contenido participaba como invitada en el canal de Kick del streamer, en el marco de la promoción del evento Stream Fighters 4, donde varios influenciadores se enfrentarán en el ring de boxeo.

En medio de la conversación, Calderón sorprendió a Westcol con un regalo simbólico. Sin embargo, al intentar darle un beso en la mejilla, el streamer reaccionó de inmediato esquivándola y dejando claro que no quería ningún tipo de contacto físico.

¿Por qué Westcol rechazó a Yina Calderón?

El rechazo no pasó desapercibido y generó debate en redes sociales. Westcol argumentó que no estaba dispuesto a aceptar muestras de cariño de Yina Calderón, aclarando: “Nada de picos, ni tocaditas, Yina, por favor”. La creadora insistió en que se trataba de un gesto inocente, incluso proponiendo un abrazo, pero recibió una negativa tajante.

Según el streamer, su incomodidad proviene desde antes. Recordó episodios como los ocurridos en La Casa de los Famosos Colombia, y aseguró que no le interesa mantener amistad con alguien que —en sus palabras— prioriza la polémica y el rating por encima de las relaciones personales.

Rivalidad, polémica y estrategia digital

Aunque ambos habían hecho una tregua temporal para trabajar en conjunto, el incidente reavivó la percepción de rivalidad entre ellos. Yina Calderón, consciente de su rol mediático, admitió que en ocasiones utiliza el “shippeo” con otros creadores para aumentar el alcance en redes sociales y atraer seguidores de comunidades ajenas.

No obstante, el rechazo público dejó en evidencia la tensión entre ambos, mostrando que las diferencias personales no han sido superadas.