Así ingresaron a la Escuela de Carabineros los celulares incautados a 'Epa Colombia'

El nombre de Daneidy Barrera Rojas, conocida en el mundo de las redes sociales como Epa Colombia, es tendencia luego de una investigación de Noticias RCN que reveló los lujos, comodidades y el cuestionable comportamiento de la influencer en su lugar de reclusión.

Cabe recordar que a finales de 2025 Barrera Rojas fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de Bogotá debido a problemas de seguridad. Sin embargo, ahora se adelanta una investigación para determinar si debe ser llevada nuevamente a un centro de reclusión convencional.

Policía y los detalles detrás del caso de 'Epa Colombia'

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, le reveló a Noticias RCN nuevos detalles detrás del escándalo que rodea a la influencer. Uno de los puntos más controversiales es la forma en la que habrían ingresado los cinco celulares que le han incautado durante estos meses.

Según el uniformado, habrían logrado infiltrar estos teléfonos móviles durante las visitas en la instalación policial, llevándolos en las partes íntimas de las mujeres que fueron al centro carcelario cuando le llevaban alimentos.

Sobre el vehículo de marca Mini Cooper el cual aparece en el reporte al que tuvo acceso en exclusiva este noticiero, Cristancho manifestó que habría "una confusión", según los informes que le han llegado. Sin embargo, el documento indica que lograron entrar a las instalaciones de la Policía por un presunto descuido de los encargados de la custodia.

De momento, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, analizan el caso y evalúan el futuro de Barrera Rojas con más de 4 años de condena vigente. Entre tanto, el comandante de la Escuela de Carabineros, guarda silencio.