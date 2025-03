Sigue en crisis la relación de las 'chicas fuego': Yina Calderón protagonizó un fuerte cruce frente a toda la casa

El martes 18 de marzo se generó una tensión entre las 'chicas fuego', el grupo del que hacen parte Yina Calderón, Karina García, Lady Tabares y 'La Toxi Costeña' en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

En horas de la mañana, Lady Tabares tuvo su segunda discusión con Karina García por no avisarle cuándo iba a empezar a arreglar los baños. Por lo tanto, la actriz le dijo que "no era su mamá" para darle instrucciones y la modelo le respondió que no lo hablara de mala gana.

Durante el aseo de los baños, Lady Tabares decidió sacar una ropa que se encontraba sucia para que los demás participantes pudieran acercarse a mirar de quién era. Sin embargo, a Yina Calderón le pareció grosero ese comportamiento y se lo hizo saber.

Tras esa retroalimentación, la actriz, en medio de la gala principal que se transmitió en la pantalla del Canal RCN, les preguntó a todos los habitantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 si se habían sentido ofendidos con esa acción y enfatizó que esa no había sido su intención. Por lo tanto, el 'Flaco' Solórzano y el 'Negro' Salas respondieron que entendían lo que había sucedido y que no se habían sentido agredidos.

En ese sentido, Lady Tabares procedió a pedirle perdón a Yina Calderón en frente de todos los participantes y volvió a puntualizar que no quiso hacer sentir mal a nadie. No obstante, la empresaria y DJ respondió molesta e, incluso, le pidió que no la tocara.

Video: así fue el fuerte cruce entre Yina Calderón y Lady Tabares en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Pues, amor, como tú me lo dijiste, yo creo que sí te pudo haber molestado y te pido perdón", le manifestó Lady Tabares a Yina Calderón en la gala principal.

Acto seguido, la DJ la interrumpió y le dijo por qué no estaba de acuerdo con el momento que eligió para volver a hablar del tema.

"Yo siento que para las cosas que te digo somos tú y yo porque no lo hago pensando en ellos (los demás integrantes), sino que tengo en cuenta al público debido a que no están viviendo con nosotros y no pueden entender que esto es repetitivo", inició diciendo Yina Calderón frente a toda la casa.

"Te digo porque eres mi amiga y te puede jugar en contra, pero no es para que lo socialices. Me parece que los consejos que les dé a Karina, 'La Tóxica' o Emiro, es entre nosotros. Si a ellos les parece normal que tú tires de mal genio la ropa ahí, pues normal, igual yo no me sentí aludida porque no me lo dijiste a mí", agregó.

Posteriormente, Lady le explicó que creyó que era importante socializarlo debido a que era una cuestión que tenía relación con todos los integrantes de la casa e intentó acercarse a Yina para calmarla. Sin embargo, la empresaria, DJ e influencer le pidió que "no la tocara" porque estaba molesta.

¿Cuál fue la reflexión de Lady Tabares tras este desacuerdo en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Tras el cruce frente a toda la casa, Lady les pidió a sus compañeros que le hicieran saber si en algún momento llegaba a ofenderlos debido a que, además de no tener la intención, considera que es importante que esos temas se hablen para que no se vea afectada la convivencia.

"Quería saber si de pronto se habían molestado porque para mí es importante. Si en algún momento llego a ofenderlos no lo hago con intención y si llegó a tenerla me hago responsable", concluyó la actriz.

