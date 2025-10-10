"Solamente lo sé yo": sorpresiva respuesta de Yina Calderón tras la impactante predicción de una vidente sobre ella

El pasado 9 de octubre de 2025, Alexandra Vidente Mundial, que en TikTok tiene más de 950 mil seguidores, hizo una impactante predicción sobre Yina Calderón.

Todo surgió después de que los internautas, en medio de las últimas polémicas en las que ha estado envuelta Yina Calderón, le preguntaron por ella.

Por lo tanto, la vidente accedió a contestar y dijo que no le auguraba un aura positiva a la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

De hecho, aseguró que podría tener demandas y problemas relacionados con varios documentos. "Ella no va a estar bien y tiene un aura que hay que trabajar", fue una de las afirmaciones de Alexandra Vidente Mundial.

"Yina, te aconsejo que tu aura se eleve porque no vas a estar bien ni siquiera en el amor. Eres una mujer tan espiritual, que se quiebra con palabras y que llora como un bebé, pero le demuestras ser feroz al mundo y eso no te favorece", también dijo la vidente.

Por lo tanto, este 10 de octubre de 2025, en medio de una entrevista, Yina Calderón se enteró de esa predicción y respondió de manera directa. ¿Qué dijo?

Yina Calderón arremetió contra Alexandra Vidente Mundial tras la impactante predicción

La reconocida DJ manifestó que, desde su punto de vista, ninguna persona puede predecir el futuro, sino que el destino solo lo conoce a Dios.

A raíz de ese planteamiento, señaló a Alexandra Vidente Mundial de mentirle a la gente y le advirtió que no continúe hablando de ella.

"Una persona que engaña a la gente diciendo que predice el futuro para sacarle plata a la gente, mejor que ni hable de mí porque te cojo y te vuelvo nada en dos minutos. Yo respeto el trabajo de la gente, pero el futuro solo la sabe Dios y que una vidente no me venga a decir nada", declaró Yina Calderón.

"Lo de 'Yina Adivina' yo lo hago de broma, de chiste y buscando que todos se ríen, pero a mí que no me diga nada alguien que se dedica a la 'brujería'. Lo digo así, sin pelos en la lengua. Escúchame, sigue presuntamente engañando a la gente con todo esto, pero si yo necesito amor, psicólogo y todo eso, es problema mío y solamente lo sé yo", agregó.

Yina Calderón peleará en Stream Fighters con Andrea Valdiri

El próximo 18 de octubre de 2025, Yina Calderón estará presente en Stream Fighters, el evento de boxeo que es organizado por Westcol.

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se subirá al ring para pelear contra Andrea Valdiri y el espectáculo se llevará a cabo en el Coliseo Medplus, en Bogotá.