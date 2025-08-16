Altafulla respondió sin pelos en la lengua: ¿se casará con Karina García?

El cantante Altafulla, ganador de la edición 2025 de La Casa de los Famosos, volvió a referirse públicamente a su relación con Karina García, con quien inició un romance dentro del popular reality. En una entrevista concedida al programa Reggateon TV, el artista confesó que la relación sigue más fuerte que nunca, pese a las dudas que muchos tenían cuando comenzó dentro de la competencia televisiva.

Altafulla, que se consolidó como uno de los participantes más queridos por el público, dejó claro que lo que empezó como una historia inesperada terminó convirtiéndose en un vínculo sólido. “Empezamos a vivir nuestra historia de amor y hasta el día de hoy es una verdadera historia de amor. Vivimos juntos prácticamente, somos marido y mujer”, expresó durante la charla.

“Mami, perdón”: la confesión más sincera del artista

El intérprete también habló con humor y franqueza sobre las advertencias que recibió antes de entrar al reality, en especial de su familia. “Decirte que me casaría no sé, pero quién quita. Yo no pensaba que iba a salir con ella, que es de las cosas que mi mamá más me cuestiona, de que no me metiera con alguien; mami perdón, ella es brava”, comentó entre risas.

Sus palabras reflejan no solo el compromiso que ha asumido con Karina García, sino también la naturalidad con la que ambos han llevado su relación tras la salida del programa, evitando que la atención mediática afecte su convivencia diaria.

Una historia que crece fuera de las cámaras

La relación entre Altafulla y Karina García ha logrado trascender las fronteras del reality. Lo que muchos pensaron que sería un romance pasajero se ha convertido en un proyecto de vida conjunto, en el que ambos siguen apostando por el amor lejos de los reflectores.

Mientras Altafulla continúa impulsando su carrera musical, Karina se ha convertido en su mayor apoyo. “Somos felices y eso es lo importante”, concluyó el cantante, dejando abierta la puerta a que en un futuro ese “quién quita” pueda convertirse en boda.