Yina Calderón cuestionó la veracidad del atentado contra la 'Barbie colombiana'

El pasado 29 de noviembre, Tatiana Murillo, conocida en redes como 'La Barbie Colombiana', reportó en sus redes sociales que fue víctima de un atentando en su contra, mostrando que su vehículo fue impactado con un proyectil, aunque el hecho no pasó a mayores.

En diálogo con Buen Día Colombia, recordó lo sucedido. "Fue un atentado y está en investigación. Está corriendo el rumor de que yo me lo inventé, pero no quiero hacer responsables a dos personas que están siendo investigadas, pero ya las denunciamos. Estoy fuera del país por tranquilidad de mis papás".

Tatiana Murillo y la polémica que despertó tras su anuncio para La Casa de los Famosos

Murillo hace parte del octavo grupo de celebridades que busca ingresar a La Casa de los Famosos Colombia en su tercera temporada. Tendrá que ganarse su lugar con votos, pero como ella lo mencionó, en redes se está hablando de que se trataría de un autoatentado para ganar relevancia.

"Yo tengo mucha inteligencia y muchas estrategias para poder figurar sin inventarme un autoatentado", comentó al programa del Canal RCN. Detalló que el susto fue a las afueras de Medellín sobre la 1:00 a.m. y que el vehículo desde donde se ejecutó, ya está identificado por las autoridades.

Yina Calderón puso en duda la veracidad del atentado

Una de las voces que ha ayudado a que aumenten las especulaciones alrededor de este presunto atentado es Yina Calderón, quien en su programa sobre chismes, cuestionó lo sucedido y los hechos descritos por 'La Barbie'.

"Me molesta que se haya inventado el atentado porque yo sí la conozco. Yo sé perfectamente que no le pasó absolutamente nada y necesitaba buya para las votaciones de La Casa de los Famosos. Todos hemos hecho eso", dijo la polémica exparticipante del reality.