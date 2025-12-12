CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón cuestionó la veracidad del atentado contra la 'Barbie colombiana'

La creadora de contenido habló sobre la posibilidad de que Tatiana Murillo ingrese a La Casa de los Famosos y recordó el episodio que reportó hace semanas.

Yina Calderón la Barbie colombiana
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
01:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 29 de noviembre, Tatiana Murillo, conocida en redes como 'La Barbie Colombiana', reportó en sus redes sociales que fue víctima de un atentando en su contra, mostrando que su vehículo fue impactado con un proyectil, aunque el hecho no pasó a mayores.

La Casa de los Famosos Colombia tiene un nuevo integrante: lo eligió El Jefe sin votaciones
RELACIONADO

La Casa de los Famosos Colombia tiene un nuevo integrante: lo eligió El Jefe sin votaciones

En diálogo con Buen Día Colombia, recordó lo sucedido. "Fue un atentado y está en investigación. Está corriendo el rumor de que yo me lo inventé, pero no quiero hacer responsables a dos personas que están siendo investigadas, pero ya las denunciamos. Estoy fuera del país por tranquilidad de mis papás".

Tatiana Murillo y la polémica que despertó tras su anuncio para La Casa de los Famosos

Murillo hace parte del octavo grupo de celebridades que busca ingresar a La Casa de los Famosos Colombia en su tercera temporada. Tendrá que ganarse su lugar con votos, pero como ella lo mencionó, en redes se está hablando de que se trataría de un autoatentado para ganar relevancia.

Aspirante a La Casa de los Famosos Colombia revela detalles del presunto atentado en su contra
RELACIONADO

Aspirante a La Casa de los Famosos Colombia revela detalles del presunto atentado en su contra

"Yo tengo mucha inteligencia y muchas estrategias para poder figurar sin inventarme un autoatentado", comentó al programa del Canal RCN. Detalló que el susto fue a las afueras de Medellín sobre la 1:00 a.m. y que el vehículo desde donde se ejecutó, ya está identificado por las autoridades.

Yina Calderón puso en duda la veracidad del atentado

Una de las voces que ha ayudado a que aumenten las especulaciones alrededor de este presunto atentado es Yina Calderón, quien en su programa sobre chismes, cuestionó lo sucedido y los hechos descritos por 'La Barbie'.

"Me molesta que se haya inventado el atentado porque yo sí la conozco. Yo sé perfectamente que no le pasó absolutamente nada y necesitaba buya para las votaciones de La Casa de los Famosos. Todos hemos hecho eso", dijo la polémica exparticipante del reality.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

"Ha sido complicado": reconocida actriz y cantante sufrió inesperado accidente en su casa

Artistas

Preocupación por reconocida actriz: reveló que la diagnosticaron con esta enfermedad

Artistas

Reconocida actriz tuvo que ser hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud actual

Otras Noticias

Cundinamarca

Revelan por qué dos adultos mayores podrían quedarse sin hogar en La Calera: desolador

Una promesa de compraventa de hace casi 40 años tiene a dos adultos mayores en una compleja situación.

Lionel Messi

Messi inaugurará una estatua de 21 metros de si mismo en un lugar del mundo: ¿dónde será?

La escultura muestra al argentino levantando la Copa del Mundo, y aunque el futbolista no estará allí, activará la inauguración de manera remota.

Liverpool FC

Tensión en Liverpool: Salah y Arne Slot tendrán cara a cara

Inteligencia Artificial

Rappi ofrecerá servicios gratuitos a sus usuarios en Colombia tras anunciar alianza con ChatGPT

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?