Yina Calderón no aguantó y rompió en llanto tras su regreso a la Casa de los Famosos

El reciente regreso de Yina Calderón (como jefe de campaña) a La Casa de los Famosos Colombia no fue el reencuentro festivo que muchos esperaban. La empresaria e influencer, conocida por su fuerte personalidad y sus controversias, protagonizó un momento emotivo que sorprendió a televidentes y compañeros: rompió en llanto, revelando una faceta de vulnerabilidad pocas veces vista.

Desde su salida del reality, Yina había estado en el ojo del huracán mediático. Su participación se caracterizó por constantes confrontaciones, comentarios polémicos y una actitud desafiante que generó tanto amores como odios.

Su regreso, aunque breve, parecía tener como objetivo una despedida más conciliadora o al menos una oportunidad para aclarar algunas de sus posturas. Sin embargo, la realidad dentro de la casa, el reencuentro con sus antiguos compañeros y el recuerdo de su experiencia la llevaron a un punto de quiebre.

Yina Calderón rompió en llanto tras su vuelta a La Casa de los Famosos

En este regreso esperado, Yina Calderón al momento de hacer 'El bochinche' se mostró afectada por la emotividad que sentía de regresar a La casa de los famosos Colombia y hacer esta sección que creó junto a las 'Chicas fuego'.

"No me gusta que vean chillar", dijo Yina en medio de la dinámica que hizo que la Toxi Costeña se solidarizara.

"Me dio nostalgia de verdad", agregó.

En varias ocasiones, Calderón ha expresado sentir que la gente no la conoce realmente, que hay una Yina más allá de la figura mediática que proyecta. "Yo no soy un personaje, yo ya lloré frente a los espejos, yo llamé a los míos, yo ya lloré y lloré y lloré tanto que se me acabaron las lágrimas", confesó en un momento de introspección.

