Yina Calderón volvió a perder importante millonada tras la derrota de Westcol en la última pelea de boxeo

Durante el fin de semana, Westcol, el reconocido streamer colombiano, participó en un nuevo evento de boxeo.

Se trata del Supernova Stikers, que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes de México en la noche del 17 de agosto de 2025.

Westcol se enfrentó a Mario Bautista, el influencer y cantante, y perdió por nocaut técnico. Además, luego de la pelea, reveló que se le salió uno de sus hombros y que tendrá que ser operado.

Tras ese desenlace, Yina Calderón apareció en sus redes sociales indicando que apostó una millonada y que, al igual que en la pelea de Westcol contra TheGrefg, volvió a perder.

Esta fue la millonada que perdió Yina Calderón al apostar por Westcol en la pelea de boxeo vs. Mario Bautista

Yina Calderón, a través de un video, confirmó que antes de la pelea de Westcol apostó con su hermana Leonela y que no se pudo quedar con el botín.

"No, perdí tres millones de pesos, Leonela me ganó otra vez. Yo pensé que la victoria era de Westcol", aseguró Yina Calderón en sus redes sociales.

Tras esas palabras, las reacciones fueron divididas. Algunos seguidores lamentaron que haya perdido ese dinero, mientras que otros dijeron que, desde su punto de vista, estaba claro que eso iba a pasar.

¿Qué dijo Westcol tras perder la pelea de boxeo vs. Mario Bautista?

Luego de que Westcol perdió por nocaut técnico en México, se pronunció en sus redes sociales diciendo que quería brindarles alegrías a sus seguidores y que lamentaba no haber podido conseguir las victorias.

Además, les agradeció por los mensajes de apoyo y enfatizó que, a causa de la lesión en su hombro, no podrá volver a boxear.

"Muchachos, gracias por todos los mensajes. Sé que les fallé, pero no podía dar más. Estoy con el hombro afuera, pero estoy estable. Dios los bendiga y perdón de verdad", comenzó escribiendo Westcol en Instagram.

"No puedo volver a boxear. No sé si sentirme mal o bien", agregó después.