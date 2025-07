Yina Calderón hizo inesperado comentario sobre Melissa Gate: se sumó a la polémica

Ya pasaron algunas semanas desde que se terminó la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, pero en redes sociales todavía siguen encendidas varias polémicas alrededor de los participantes.

Melissa Gate, quien fue una de las más virales del programa, lo que la llevó a ser una de las dos finalistas, ha estado envuelta en varias controversias desde que salió de 'la casa más famosa de Colombia' y parece que cada día hay un tema nuevo a su alrededor.

La defensa a Melissa Gate por parte de Yina Calderón

Yina Calderón estuvo presente en 'Buen Día Colombia' del Canal RCN, en donde se refirió a las constantes críticas y cuestionamientos que aparecen en contra de Melissa. Señaló que este tipo de cosas solo se presentan porque están buscando "colgarse de ella".

La Jesuu, Mariana Zapata, Lucas, el perro y el gato salen a dar discursos en contra de Melissa intentando hacerla quedar mal y la gente no sabe es que están aprovechándose porque están colgándose de Melissa porque saben que están olvidados.

La Jesuu está 'muerta' en el mundo del espectáculo porque esa niña no genera nada y ayer sale con un discurso barato en contra de Melissa. Yo no necesito 'lambonearle' a Melissa porque tampoco es que esté en un gran momento, pero me asombra como la gente aprovecha la circunstancia para colgarse de ahí", comentó.

¿Cuál es la polémica entre Mariana Zapata y Melissa Gate?

El conflicto estalló cuando Mariana invitó a Melissa a ser la imagen en un evento en Medellín. Mariana esperaba un gesto amistoso, pero Melissa le cobró una tarifa importante. Mariana consideró este monto excesivo, especialmente tratándose de una amiga, y expresó su decepción, diciendo: “Me dolió, porque pensé que éramos amigas”.

Mariana compartió su versión en un video en TikTok, explicando que, aunque entendía que el trabajo debía pagarse, esperaba un trato más flexible debido a su amistad. Según ella, Melissa le respondió de manera poco cordial y la bloqueó en redes sociales, lo que marcó el fin de su relación

Melissa, por su parte, defendió su decisión en redes sociales, argumentando que “una cosa es la amistad y otra el negocio”. En una transmisión en vivo, se refirió a las críticas como “tóxicas” y lanzó frases como “todos los días estrenando envidioso”, interpretadas como indirectas hacia Mariana y sus seguidores.